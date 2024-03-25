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單壓00939或00940除「剉咧等」能怎麼辦？ 他分析二種情況：部分賣掉轉00929

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

ALL in了00939或00940，現在怎麼辦？

這幾天看到一些新聞，好像有一些人是拿信貸或房貸去allin 這兩支ETF，除了00939已破發，而00940雖然未上市，但淨值似乎也跌破募集價10元，使得一些壓重金且是借錢投資的人，非常緊張！

備註：以下我的建議僅供參考，需自負盈虧！

狀況1

自有資金，且金額並不大的人，觀察後續就好，因為募集資金龐大，有很多人趁機吃豆腐，短期間股價會爆大量震盪，是一定的，就算有跌，未必會一直跌下去，還是要看整體大盤及景氣如何？所以，可以先擺著就好！

狀況2

錢是用借的，且並不知道，股息發放在7~8月左右，意思是有將近半年左右是沒有息可以領的，萬一你是用信貸或房貸之類的，本來以為上市會有一波漲幅，賣了之後狠賺一筆走人，但情況跟你想的不一樣，這快半年的利息，不知怎麼辦？

有一個辦法，賣掉部分（先1/3 or 1/2)，轉到有發息的00929（月配息），如果資金可以撐3個月以上的，那也可以轉到季配息的00919，00915，00918這三支都不錯。

可能你會問，這些股價不是都很高嗎？可能你不知道，你買10元2張的00940，跟你買一張20元的00929，價值是差不多的（假設00929股價是20元）。重點是後者立即會發息給你，這半年有息跟沒息差很多。

為什麼說不會一直跌下去？因為00939 or 00940前10成分股都與00919有相當的關聯及重疊，假設00939及00940一直跌，代表他的成分股在跌，此時00919就會跟著跌，而00919如果跌太多，是會有買盤進場的，畢竟他的殖利率是擺在那邊的，相關也會有比價效應的是00915，00918。

所以，景氣沒有太大的問題時，00939及940不會跌太多，且過一陣子後，內亂完畢，應該會回到15~16元間的，尤其在發息以後，且發息是符合期待下！

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 季配息 月配息

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