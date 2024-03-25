00878股息39萬入帳！ 專家曝「心情美麗」：00941全出脫留3檔核心持股

領到股息心情美麗 00878股息39萬入帳

雖然到訪下龍灣時天色有些朦朧，但一早收到00878的股息入帳通知，心情依然十分美麗。

股市有時跟買房子很像，通常「急的人就輸了」！所以近期有詢問孫太投資想法的粉絲，先問問自己是不是急了？而著急之後所下的決策是否讓現在的自己有點後悔？

存股講求長期持有，所以成本的建立很重要，在長期持有降低成本的過程中，護城河就會越來越厚實，就越來越不會害怕回檔修正了！

有粉絲詢問：「孫太，中信上游半導體00941大漲了還能追嗎？」...

孫太當時說了，00941上市掛牌後因為額度問題需要等重新申請額度才會釋出籌碼，4個字「溢價勿追」，所以我全出脫了！畢竟上市7天溢價了+6%多，目前很熱呀！之後會不會漲？不知道！之後會不會跌？不知道！但我知道當籌碼順利釋出時，溢價就會縮小了！

不僅如此，孫太把衛星持股也全數出脫，拿回部分資金！目前僅留下核心持股160張0056+1,000張00878+240張00919，原因很簡單，除了核心之外，另外一個要點就是「成本很低」！

大盤站上2萬點，也帶給了孫太重新布局的思維：

2萬之後還會不會漲？不知道！ 2萬之後會不會回檔修正？不知道！

孫太說過要預測股市會漲會跌那是神才能做的事，我要做的是「人能做的操作」，所以對於股市站上2萬點來說，孫太能做的操作就是「從0開始從頭布局衛星持股」！因為相較於萬二，二萬是高點，相較於二萬八，二萬是低點！如果二萬是高點，那我從高點慢慢往下布局，似乎也沒有什麼不對！如果二萬是低點，那我從低點慢慢布局，似乎也是個不錯的方法！但若我衛星持股壓重倉在二萬...那就是「賭」二萬是低點了！

畢竟我已經壓重倉在核心持股上，衛星持股就重來吧！

這樣的思維是，下跌我就有機會重新布局，但上漲我就會「少賺」！請留意，是「少賺」不是賠錢喔！所以下跌也算賺到（賺到股數），上漲也是賺到（但賺比較少）！2頭都賺的方式...是我目前這個凡人唯一能想到的「操作」！跟粉絲們分享~~~再說一次，這是孫太自己的觀點，無須跟我相同喔！

最後，孫太不是不買衛星標的，而是「重新布局」！請別誤解我的意思，3Q！

不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。 小叮嚀，粉絲團談述的整理資訊僅供大家參考，粉絲團不會推薦個股或是任何ETF給您，因此做任何投資前還是要請粉絲警慎思考及判斷！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！

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