跟高股息ETF比較我都說0050好！ 專家：最重要還是長期成長性

最近有投信業者找我幫忙推薦某檔高股息ETF，不過因為我本身沒有投資任何高股息ETF，因此沒有接受業配邀約。

過去有不少投資人問我存台灣50（0050）好還是高股息ETF好？我都回答0050。短期受市場氛圍、投資人偏好及持有個股不同…等因素，高股息ETF確實有機會表現優於指數型ETF，不過從過往的歷史報酬率來看，指數型ETF的長期投資績效遠勝高股息ETF，更適合長期持有。

近期高股息ETF出現搶購熱潮，繼統一台灣高息動能ETF（00939）募集超過新台幣500億元後，元大台灣價值高息ETF（00940）募集掀起空前狂熱，募集規模高達1700億元，創下新高記錄。

這一波00940熱潮主要有3大主因：

一是目前股市呈現多頭格局，台股攻上2萬點，大家都不想錯過上漲行情。 二是00940追蹤台灣價值高息指數，從歷史紀錄顯示，近5年的平均殖利率達8.6%，優於加權指數的4.3%，且採取月月配息，提供投資人穩定的現金流。 三是10元低價好入手，加上一堆投資達人推波助瀾，使00940募集熱度超乎預期。

不過當00940出現搶購熱潮，也衍生出一些問題，因為預期未來將有大筆資金投入高股息成分股，有些聰明的投資人選擇提前卡位，使得成分股大漲，這樣的後果就是使得成分股股價波動加劇，當成分股大漲至超過合理價太多，就會使股價出現大幅修正的可能性增加。

雖然即將上市的新ETF都有揭露回測指數年化報酬率、平均殖利率等數據，但不保證上市後一定有如此好的表現，過去配息率不代表未來配息率。若未來市場趨勢反轉，預期將有大批信心不堅定的投資人拋售高股息ETF，可能使得ETF及其成分股跌勢加重。

不過高股息ETF也並非完全沒有優點，如果你已持有台積電（2330），除非你非常看好台積電的未來展望，否則站在分散風險的角度，不建議你持有過多與台積電連動度極高的台灣50，反而是可以考慮持有高股息ETF，這樣做的優點，是能夠避開過度集中單一個股的風險。

不論是半導體或是AI長期趨勢皆向上，不過要找出產業贏家並不容易，因此一勞永逸的方法就是買進ETF，選擇持有科技股佔比較高的高股息ETF，是看好未來AI半導體產業前景，卻不想花心思選股的投資人，相對省時省力的選擇。

總歸來說，不論是選股或選ETF，最重要還是長期成長性，高股息只是附加價值！

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