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高「股息」非高利息別搞混了！ 00933B是相對穩健的月配息標地…降息還有望賺資本利得

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。記者林俊良／攝影
台股。記者林俊良／攝影

近期台股強勢攻克兩萬點再創新高，熱錢湧入股市，更精確地說，是「錢進ETF」，為了抑制通膨與過熱的市場，央行於21日突襲式宣布升息半碼。

細究原因，法人表示，近一個月多檔新ETF展開募集，但卻充斥著解定存、增房貸、借信貸等申購亂象，讓央行與不少專家學者憂心，希望這些投資人能清楚高股息ETF的商品屬性，而不是一窩蜂的盲目追逐，且目前股市偏高點，更應審慎投資。甚有投資人是從穩定的保單、存款，直接轉進波動高的股市，若未來出現震盪，真的能承受嗎？

旗下擁有「國民ETF」國泰永續高股息（00878）等熱門商品的國泰投信ETF研究團隊表示，投資人除了對ETF商品不熟悉外，對配息也有所誤解，以為是在保有本金的前提下，額外領到另一筆錢，將「存款利息」和「ETF配息」概念混淆了，所以才會出現配息率8%、10%勝過定存利率等不正確的說法。

ETF的配息，需要填息後才算是真正領到，但若面臨下行風險呢？則有可能賺了息但賠了本。投資人必須留意到所有投資宣傳都會提醒，沒有穩賺不賠的投資，「投資一定有風險」。以投信投顧公會的風險報酬等級來看，類似於銀行存款的貨幣市場基金，風險報酬等級僅RR1，但股票型ETF風險報酬等級大多為RR4甚至是最高的RR5，對於從未踏足股市的投資人來說，跟著熱潮買進高股息ETF可謂是「越級打怪」。

國泰投信ETF團隊建議，如果追求月月配、穩定的配息金額，可從風險報酬等級為RR2的債券ETF開始，如：國泰10Y+金融債（00933B），投資標的為世界級銀行，是大到不能倒的金融巨頭，基金平均信評達A，且目前股價不到17元（3/22收盤價16.71元），也是很好入門嘗試的價位。此外，今年啟動降息為市場共識，持有債券，還有望享資本利得空間。

00878國泰永續高股息 00933B國泰10Y+金融債ETF 月配息

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