想被00940抬轎而買進鈊象（3293）者應該失望了！ 切老：減少投機思考能避開不必要的風險

如果過去這段時間是因為想要被00940抬轎而買進鈊象（3293）的投資人應該失望了。

只要是想玩投機遊戲的投資人就是讓自己曝險在未知的短期股價變化中。跟過去一樣，我沒有在高點賣出任何一股鈊象，但在810元以後也沒再補進任何一股。

我的投資原則就是買在自己認為的合理價之下，買進後漲多少或跌多少不是我要專注的。至於00940或投信還要買多少我的股票，我是無所謂的，因為也很可能之後他們又會因股價漲太多導致殖利率太低轉為賣出，這時你也要忙著先作空嗎？又或者人家早知道你想被抬轎而有了比你更聰明的進場計畫，小小散戶真的贏得了資源廣大的投資機構？

在股市中如果要存活下來，就要有自己的投資原則，要確定自己在什麼情況下會持續買進，什麼情況下會賣出股票。基本上，投機的思考越少，對價值的思考越多，你就能避開許多不必要的風險。

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