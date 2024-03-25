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00940熱鬧結束募集00944立馬接棒！ 專家：台股將出現螺旋式上漲

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

說真的，接下來我們有可能看到台股螺旋式上漲...

主因之一是我們上周跟大家分享，FED如預期維持寬鬆態度，等於市場不確定性消失，且美債殖利率也從高點回落，更有助於高本益比科技股的表現。

更重要的是，近期有非常多投資人剛加入股市，這些投資人還不瞭解甚麼是FED或GTC AI大會，只知道股市漲或跌，而隨著台股繼續創新高，這些投資人的信心也會跟著提升，我們有望看到更多資金湧入台股。

其中，這些投資人並非直接踏入股市，而是透過大買ETF間接入市，投信再拿這些龐大的資金買成分股，這些成分股被推高後，又會吸引更多投資人或法人進場，使台股出現螺旋式上升。

不僅如此，前陣子最熱門的 00940結束募集後，00944即將在下個月登場募集，而00944的成分股，又和其他高股息ETF高度相似。

簡單來說，投信已經找到他們的財富密碼，那就是「月月配」和「高股息」，未來相似的ETF還會如雨後春筍般出現，吸引著過去來不及買00940等ETF，愈來愈FOMO的投資人進場，甚至我們有望看到內資軋外資的罕見狀況出現。

當然，根據歷史經驗，股市出現螺旋式上升後，未來有高機率看到螺旋式下跌，因為新進場的投資人，多數無法承受太大的波動，一旦看到股市大跌，就很可能引發人踩人慘劇。

值得注意的是，當我們看到股市螺旋式下跌，往往是又一次絕佳的進場機會，但問題是，目前台股的螺旋式上漲會持續到甚麼時候？投資朋友該如何未雨綢繆？甚至提早掌握下一波主流呢？

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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