快訊

搶看梅西！Apple TV美國足球聯盟免費爽看1個月 別忘這1動作「一樣能看」

大谷今將出面說明水原涉賭案！事件爆發一周後將首度打破沉默

七龍珠為何是日本漫畫標竿？畫格如何超越視覺體驗

00944是「隱形奇兵」給出高評價的三原因曝光！ 專家：高息強勢股卻低波動還重疊度低

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

又一檔高股息ETF抵達月配息戰場！台股第6檔「月配息」&「高股息」ETF登場。

野村投信下個月即將募集一檔以「趨勢動能X高股息」策略的ETF，代碼00944。先說結論，我認為它將會是當前月配息機制ETF中的「隱形奇兵」。

為什麼是奇兵？

因為從編制規則觀察，我認為它的設計邏輯奇特，也可能是目前在股息與價差間取得最極致平衡的一檔，指數成分股綜合了股利和動能表現，追求股息和價差，很有競爭力！

那為什麼又會隱形？

主要是前面幾檔募集的太熱門，股民能掏的都掏了，再來掛牌的商品很容易被忽略。

這檔ETF核心編製規則，如果用一句話解釋，就是圍繞在「高股息中的強勢股」。可以想像成，它買的股票不僅具備高股息特質，同時也會是強勢股

我給這檔ETF高評價的原因有3點：

1.強勢股除了有跟漲潛力以外，其實還具備抗跌屬性，所以這檔ETF追蹤指數回測的年化報酬不錯、同時又能控制波動在相對低的水平，這是很難得的特質。

2.成分股比重分配非常平均，目前第1大占比不到3%，前10大合計不到30%，不用再擔心被單一檔成分股影響績效，這才有分散投資的意義。

3.它的成份股和當前熱門高股息ETF的重疊度低，比較不需要擔心買來買去都是買著同一批股票。

總之，這檔ETF的追蹤指數邏輯獨特，算是少數還沒掛牌，我就很期待它各方面的綜合表現，剩下的就讓時間來驗證吧。

以下統整幾項關於它的基本資料：

發行價15塊，採月配息

經理費0.4%、管理費0.035%

一年調整2次成分股（5、11月）

成分股範圍鎖定上市櫃前300大，持股50檔

具備收益平準金機制

4月底募集，5月掛牌，預計首次配息是7月

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，未經同意禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 收益平準金 月配息

延伸閱讀

買三千萬房送兒子！ 爸媽「用這招」：3個動作贈與稅從250萬變成0元

00940未掛牌「淨值先跌破申購價10元」 前十大成分股盡墨

信貸進場突「升息半碼+破發」哭哭了 00939投資人：誰能比我慘

他估00940將有拋售潮「股價只有10多元」 僅1類人能獲利了結

相關新聞

00944是「隱形奇兵」給出高評價的三原因曝光！ 專家：高息強勢股卻低波動還重疊度低

野村投信下個月即將募集一檔以「趨勢動能X高股息」策略的ETF，代碼00944。先說結論，我認為它將會是當前月配息機制ETF中的「隱形奇兵」。

00939、00940投資人是韭菜「投信買外資賣」？ 女子：回頭看其實00878上市也破發

外資跟投信在玩你丟我撿的遊戲，笑著00939跟00940的投資人是韭菜。女子覺得沒有那麼簡單可以從外資進出場就下這個判斷。

電信、金融債ETF 吸睛

隨升息循環來到終點，投資級產業債在利率風險降溫，收益率具吸引力，又能順勢兼顧產業配置需求下，表現同樣不俗，3月來大多數E...

ETF狂潮沒撼動富豪戶！2月再加碼這商品 等降息「賺一波」

ETF狂潮沒撼動富豪大戶。據金管會2024年2月底統計，十家銀行管理高資產規模（AUM）已攀升到9,085億元，月增3%...

信貸進場突「升息半碼+破發」哭哭了 00939投資人：誰能比我慘

中央銀行21日意外升息半碼（0.125個百分點），令金融圈措手不及，隔天債市慘遭空襲。一名ETF投資人卻也上網哀號，辦完信貸就遇到升息，加上00939連日破發...

00940未掛牌「淨值先跌破申購價10元」 前十大成分股盡墨

近期市場熱門話題元大台灣價值高息ETF（00940）預計4月1日掛牌，然而3月22日淨值先跌破申購價新台幣10元，來到9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。