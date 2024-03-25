00944是「隱形奇兵」給出高評價的三原因曝光！ 專家：高息強勢股卻低波動還重疊度低

又一檔高股息ETF抵達月配息戰場！台股第6檔「月配息」&「高股息」ETF登場。

野村投信下個月即將募集一檔以「趨勢動能X高股息」策略的ETF，代碼00944。先說結論，我認為它將會是當前月配息機制ETF中的「隱形奇兵」。

為什麼是奇兵？

因為從編制規則觀察，我認為它的設計邏輯奇特，也可能是目前在股息與價差間取得最極致平衡的一檔，指數成分股綜合了股利和動能表現，追求股息和價差，很有競爭力！

那為什麼又會隱形？

主要是前面幾檔募集的太熱門，股民能掏的都掏了，再來掛牌的商品很容易被忽略。

這檔ETF核心編製規則，如果用一句話解釋，就是圍繞在「高股息中的強勢股」。可以想像成，它買的股票不僅具備高股息特質，同時也會是強勢股。

我給這檔ETF高評價的原因有3點：

1.強勢股除了有跟漲潛力以外，其實還具備抗跌屬性，所以這檔ETF追蹤指數回測的年化報酬不錯、同時又能控制波動在相對低的水平，這是很難得的特質。 2.成分股比重分配非常平均，目前第1大占比不到3%，前10大合計不到30%，不用再擔心被單一檔成分股影響績效，這才有分散投資的意義。 3.它的成份股和當前熱門高股息ETF的重疊度低，比較不需要擔心買來買去都是買著同一批股票。

總之，這檔ETF的追蹤指數邏輯獨特，算是少數還沒掛牌，我就很期待它各方面的綜合表現，剩下的就讓時間來驗證吧。

以下統整幾項關於它的基本資料：

發行價15塊，採月配息 經理費0.4%、管理費0.035% 一年調整2次成分股（5、11月） 成分股範圍鎖定上市櫃前300大，持股50檔 具備收益平準金機制 4月底募集，5月掛牌，預計首次配息是7月

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