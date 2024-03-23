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00940淨值跌破10元！她1碼填錯「申購失敗」 驚呼：白沙屯媽祖庇佑

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣價值高息ETF（00940）掀起全民搶購風潮。中央社
元大台灣價值高息ETF（00940）掀起全民搶購風潮。中央社

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起國人瘋搶，募集金額1,700億元飆史上天價。不過昨天(22日)元大投信官網公告，00940的淨值首度跌破10元發行門檻，降到9.97元，有網友也表示，申購後發現失敗，原因竟是虛擬帳號寫錯，讓她驚呼「莫非是白沙屯媽祖庇佑」。

臉書社團「00940自救會」對此也出現兩方看法，除了有人擔憂外，有人認為「只跌0.5％，相較指數大跌2.5%來看，進場資金差不多2成而已，還有至少1225億到1400億的資金要進場，下週前三個交易日繼續低接來壓低成分股均價，掛牌前的最後兩個交易日在集中發力，淨值回到10元之上不難」。

巧的是，有投資人表示剛好營業員來電告知「00940申購失敗」，因為虛擬帳號最後一碼填錯，她驚訝說「幾十年的身份證號碼竟然會寫錯」，也直呼「莫非是白沙屯媽祖庇佑」。

不少人也開玩笑回應，「只能恭喜了」、「突然晉升為人生勝利組」、「命中註定，說不定是救了妳」、「可能爆量一整個大混亂，讓妳可以多觀察幾天」、「天意啊」、「寫錯，剛好救了妳」。

財經雪倫也在臉書發文說過，已經申購00940的投資人，不用太擔心下市、或是一上市賣就虧10％，00940是從台股上市櫃值前300大公司再依條件選出符合條件的50檔公司，每年調整成分股二次，不符合條件會被洶汰。大家可以觀察台股及00940成分股的變化，等上市後再思考後續動作也不遲。

00940元大臺灣價值高息 白沙屯媽祖

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