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00878這神招「無損換轎」成本還僅16元？ 網：待00929股價超車就執行

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

近期00939、00940兩檔高股息ETF相繼成立，陸續進場佈建持股，由於資金規模龐大，不少股民坐等成分股被「抬轎」，甚至多檔高股息ETF也因為成分股重疊度高，股價跟著水漲船高，賺了一波抬轎行情。

除了第一大成分股同為長榮的群益台灣精選高息（00919），復華台灣科技優息（00929）也受惠，對比這幾檔ETF的成分股，00929和00939重複的標的就有群光、聯發科、大聯大、力成、聯詠、京元電、日月光、瑞昱8檔，和00940重疊的也有中美晶、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、新普6檔。

但抬完轎後，就必須開始擔心獲利了結下轎的問題，資金或將撤出這些標的，找尋補漲標的，所以隨著這波漲勢...

就有投資人在臉書社團上分享，打算將漲多的00929持股賣出，轉進穩健的國泰永續高股息（00878），他表示「別人貪婪，我恐懼」。等00929股價超車00878後，會把成本16元的00929搬到00878，這樣等同於買了60張16元的00878。

網友紛紛在貼文下方留言「內行有遠見」、「聰明」、「跟我想的一樣」，更有人表示，覺得高股息ETF快人踩人了，逢高賣才是上策。也有股民補充，因為00929持股全數為電子股，台股這波漲勢由電子股帶動，所以00929上漲力道較強，但也代表著反轉時，跌幅會更重，因此持股較均衡分散的00878，會是更穩健的選擇，不僅配息穩定，又次次填息，這正是存股族最需要的。

00878經理人游日傑表示，00878歷經三年多的多空循環，有真實的報酬數字讓投資人參考，除了配息穩健、產業配置均衡外，相較台股大盤也更「追漲抗跌」，2022年大盤下跌近兩成，00878僅跌一成左右；而2023年大盤漲幅約三成，00878則是上漲近五成。這些特色讓人放心長期持有，因此獲得123萬投資人青睞，成為全台最受歡迎的ETF，股東數緊追在中鋼125萬人之後，排名坐二望一。

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 季配息 月配息

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最近火熱的00939、00940來說，兩大ETF募資期間合計就已經2,000億，ETF熱潮遠比過去更瘋狂，00939上市後更成為市值第六高的高息ETF。

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