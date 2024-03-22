想吃00939、00940的豆腐小心噎到！ 達人：主力倒貨跟著一起被殺下去

【文．玩股神探】

2023年有兩大ETF爆發，第一個是00878受惠AI概念股而上漲，績效衝高高，第二個是00929，台灣第一家月配息ETF，接著就開始大ETF時代，因為大盤也開始反彈，加上半導體產業去庫存結束，除了金融股以外，可以說是百花齊放，包含00919跟著航運股開始上漲並創高。

時間來到2024年，買ETF甚至變成無腦股神越來越多，甚至有開始出現信貸、房貸增貸、股票質押，以最近火熱的00939、00940來說，兩大ETF募資期間合計就已經2,000億，ETF熱潮遠比過去更瘋狂，00939上市後更成為市值第六高的高息ETF。

不過你知道嗎？我們投資個股常常會判斷價格高低，不管是技術面還是基本面，甚至是觀察籌碼面，但ETF完全沒用，因為他們就算成分股的股價高點也是照樣買進，一路買到漲停不收手，反正部位就是要買到比重。再加上ETF已經變成個股投資人的「抬轎神器」，指數公布之後，還沒開始買，大家就先卡位，而且ETF也只能追高，跟著指數被動投資，不能臨時看到股票炒高就不買，等著被主力倒貨...不信？來看看00939的狀況。

00939一上市就衝高，就開始往下走，收盤價在15.03元，距離申購成本15元也沒有差很多，可見大家都開始烙跑，似乎把申購當作「抽籤」，至於說要00939吃豆腐，來看看主要成分股包含群光、聯發科、緯創同日表現。

對照一看，不看沒事，看了心癢癢，加權指數下跌0.71%，結果00939下跌到1.38%更多，表現比較好的是群光下跌0.39%，另外聯發科、緯創則分別下殺2.59%、2.83%，所以高股息ETF的豆腐有吃到嗎？看起來似乎也沒有，甚至於被提前倒貨，這就驗證了前面我說的「抬轎神器」。

其實這就是一個危機，當大家都無腦跟單，或者無腦買ETF時，大盤漲跌風險自然就無法掌握，而且人多的地方就很亂，ETF就是大家用錢堆出來的地方，如果想吃豆腐，你也不知道這套行不行，不然照理說，00939今天第一天上市，持股應該都要大翻紅吧？結果沒有，反而殺更慘，這比被動還要被動，運氣好買到會漲的ETF就很開心，但是ETF持股下殺也是沒得逃，必須跟著一起砍下去...

所以選股還是有其必要性，除了判斷ETF持股展望，也能幫助自己超越大盤，你也可以考慮ETF搭配選股投資，兩個績效再來互相對照，搞不好ETF殺很慘的時候，投資個股反而賺更大，不妨考慮花時間學一下策略，反正ETF本來就無腦投資，也不需要花腦袋去學，剛好配置一些時間來學習投資不是更好？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00939上市大爆發！00940四月接著上市，這對股市有什麼影響？