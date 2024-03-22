元大倒00939的貨所以導致破發？ 女子：這是對ETF運作機制的不理解

上班前碎碎念系列

「00939遭元大倒貨？」昨天不管是平面還是電視新聞，女子下班後看到好幾篇類似的新聞。也有不少投資達人在分享「土洋對作」，女子今天特別先跟大家一起釐清這個迷思。

首先，統一台灣高息動能（00939）昨天（3/22）的「淨申購量」是所有ETF當中的第一名，這表示00939掛牌之後買氣很旺盛，在買氣很旺盛，也讓00939規模從成立時的531億元，快速在2個交易日規模攀升至586.9億元。

表示目前雖然「折價」（淨值15元、市價14.99元）的情況下，非常多投資人買單。另外很多人提及，「元大證券大量賣出，導致破發，是同行互相攻擊的行為」這更是對ETF運作機制的不理解。

大家可以從統一投信官網公布的00939「流動量提供者」來看，合作證券商有統一證券、元大證券、凱基證券、 永豐金證券、台新證券、群益金鼎證券。換句話說，當市場很熱絡為了要抑制折溢價，統一投信必須跟這些「流動量提供券商合作」，不斷提供「券」給這些券商，讓券商在黑板上賣出給買方，不然買方不斷買上去，就會造成溢價變得嚴重。

這點可以從昨天收盤後00939的「賣方」來看，主要是元大證券、群益金鼎證券、凱基證券、永豐金證券等，也就是市占率比較高的幾家證券商。

至於從「買方」來看，可以發現最主要是國泰敦南、新光證券、永豐金證券等手續費率低的證券商，這點可以推測，主要在買00939的人就是習慣網路下單、而且非常在意交易手續費的族群。

這二者並不衝突，就是市場供需，有人需要買，但是「投信業者」又不能夠「自己」在黑板上把券丟出來，必須透過合作的券商把把貨賣出。所以在那邊說誰倒貨誰不合都是不正確的傳言。

而昨天台股市場成交量達4547億，是3/15成交量突破5000億後的次高水準，收盤價更是首度站上20,199點，大漲414.64點(+2.10%)。雖然下午央行升息半碼，電價也即將調漲，不過升息半碼的幅度比起歐美過去二年的情況，其實還是低非常多的。投資人會因為升息半碼就把錢留在銀行？或者因為電價上漲造成股市崩盤嗎？

女子自己的看法是不會，尤其相較於存款、儲蓄險，投資股市（無論買股買債）的報酬或利息都還是相對存款高，懂得投資的人又越來越普及，那麼「超額儲蓄」不大可能因為升息半碼就繼續停在銀行裡；至於電價上漲的部分，短期上可能有一些影響，但是抱持長期投資的心態，女子真的是覺得不用過於擔心，就像先前台股從萬八到萬二，現在直上二萬一，總是有人說找不到買點，但也是有人獲利滿滿了。

最後，土洋對作外資主要都是針對在個股，而且就女子瞭解，很多外資現在其實都隱身在內資當中，其實看外資買超賣超的指標是不是準確？大家可以自行再多觀察。

回到美國市場

美國房市、製造業、勞動市場等經濟數據全面好轉，使得美股連續四天上漲，再創歷史新高。道瓊+0.68%、標普+0.32%、納斯達克指數+0.20%、費城半導體指數+2.29%；台積電ADR+1.97%。

且受惠於美國經濟走強，美元也是走強的，以美元兌日圓來看，現在已經到達1美元兌151.49日圓的水準，美元兌台幣也來到去年11月以來的新高。

在這個情況下，女子還是樂觀看待台股後市的。

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