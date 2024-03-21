00939破發瞬間連現十筆「87單」 投資人怒被當韭菜：殺人誅心
統一台灣高息動能ETF 00939掛牌兩個交易日以來，首日隨著大盤開高殺低，今（21）日直接跟強勢盤完全不同調，跌收在14.99元，讓申購00940的投資人「挫咧等」。不過，有股友發現在跌破發行價15元的那一瞬間，連續出現10筆「87單」成交，嘲笑意味濃厚，讓持有的網友怒批「主力殺人誅心」。
「00940自救會」臉書社團傳出一張截圖，下午1點14分出現連續10筆「87張」賣單，讓網友大罵「主力殺人誅心，都破發還不忘嘲笑韭菜」。
不過，PTT鄉民則認為，「ETF也有主力？」、「才10個87算主力？太玻璃心了吧」、「這檔哪來的主力，只有韭菜」，也有人表示「把ETF當作短線炒也是頗87的，還沒領息耶」。
外資大賣00939不手軟，今日賣超28,172張，為賣超榜首，今日加上昨日合計賣超逾16萬張。
00939今股價破發，早盤開高，最高曾一度拉升至15.2元，隨後卻一路下殺，盤中於平盤附近震盪，終場收14.99元，下跌0.04元，跌破發行價15元。
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