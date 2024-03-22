他憂00940成00939翻版！網曝1招免怕：大媽銀彈很充足

00940引發搶購潮，已吸引千億資金投資，PTT網友眼看00939瀕臨破發危機，擔心的直呼「00940這麼大股的資金真的不會出問題嗎？」其他人則表示，「大媽會持續攤平，不用擔心大媽們的銀彈充不充足」，有人建議「開盤就賣、收盤回補」。

台股21日暴漲414點，收在收20,199.09點，但統一台灣高息動能（00939）掛牌第二天股價破發，早盤開紅，最高看到15.2元，但旋即出現賣壓，相較於大盤一路走高，00939卻是一路走低，跌破發行價15元，終場收14.99元，下跌0.04元。

一名網友在PTT發文表示，00940的資金更龐大，他擔心「00940這麼大股的資金真的不會出問題嗎？」該網友說，00939一發行就被外資「倒垃圾」搞到差點破發，後面還有更大資金的00940等著上市。

該網友好奇，「以外資的尿性，感覺高機率會在00940發行的第一天動手腳，這樣會不會導致那天940一開盤就馬上被急殺呢？」

其他人則留言「持續買進，長期持有」、「空手最安全，繼續觀望」、「不要買就好了，覺得會殺就等殺完再買」、「破發10%也只是帳面-1000，到底有什麼好大驚小怪的」、「股市不變的真理，買大於賣不就漲了，拼命買就好」、「那麼緊張代表買不夠」、「開盤就賣、收盤回補，賺錢好煎蛋」。

還有人留言「外資某年買超一兆，你覺得當年大盤走勢如何」、「939前車之鑑，940應該要等大跌幾百點時才一次買多點」、「大盤不出問題，這種ETF都是有撐」、「上市急殺不就送分題，便宜給你買不好？」、「你不會用力買回來嗎」、「把台股買回來！買到小兒認錯」、「看939就能知道940也一堆外資買的」。