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00939破發收在14.99元…台股首次2萬點以上收盤！大漲逾400點…漲幅2.08％

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台股示意圖。(本報系資料庫)
圖為台股示意圖。(本報系資料庫)

統一台灣高息動能ETF（00939）20日掛牌，上市首日爆出77萬張巨量，成交量居台股之冠，但漲勢沒能延續，收在15.03元，淨值更是破了發行價格；00939今日開盤15.17元，盤中最高來到15.20元，收盤在14.99元，破了發行價格15元。

台股加權指數一路衝站上2萬點，9點開盤19,843.80，漲勢一路延續，大漲412.28點，首次收盤在2萬點之上收在20,196.73，漲幅2.08%；但00939卻沒能沾上大盤的漲勢，下跌-0.04，跌幅0.27%，跌破發行價格收在14.99元。

實際前往統一投信的官方查詢00939的淨值為15元（下圖紅框處），折溢價-0.01元。

00939為統一投信旗下首檔台股ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF，募集時就獲得市場熱烈響應。成立規模高達535.14億元，一掛牌，就空降成為第6大台股高股息ETF。

統一投信19日也公布00939的40檔完整成分股名單

前10大持股分別為

群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。

其它排名第11至40位的持股及權重依序為

聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%、世界0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%。

00939統一台灣高息動能 ETF 大盤 月配息 淨值

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