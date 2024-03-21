懶人投資能買00940…但想賺資本利得有更好的選擇！ 老王：別忘了00900有長達兩年都處於破發價格

能不能買00940？

如果是崇尚懶人投資法，又想要靠著現金股息在市場上取得一定報酬，00940當然是可以買的；您想要在市場上長期領取現金股息來作為報酬的主要來源，這是重要的認知！因此操作週期就必須拉得非常長，而且最好是定期定額或定期不定額的方式來長期持有，就是一個可以投資的商品。

但如果您是希望可以賺到資本利得，也就是賺到ETF股價上漲價差，00940不見得就是您的選擇！如果想要投資組合更貼近大盤的漲跌波動，應該要去買進的是指數型ETF；主要原因就是指數型ETF投資的個股多數都著重在權值較大，甚至是台灣50指數的權值股，這樣就可以讓它的ETF價格走勢趨近於大盤漲勢。有些槓桿型的指數型ETF像是0050正二更是直接投資期貨部位，使得績效不但趨近大盤指數，還會盡量去接近二倍報酬！

資本利得非要00940不可 有其他更好的選擇

如果把0050跟0050正2拿來跟其它幾檔高股息ETF一起比較，到上周四收盤為止，0050正2在今年以來漲幅是排名第一，這是很正常的現象，因為它是投資期貨部位！至於高股息ETF的部分，00919則是漲幅居冠，今年以來有高達17%的漲幅，也是整個高股息ETF族群裡面成交量最大的！再來就是看到0050了，它是指數型ETF，如果拿來跟這些高股息ETF做比較，可以排名高達第二！報酬率在今年以來也有14.5%，優於其它在表上的絕大多數高股息ETF！

這也就說明如果您希望買進ETF的目的，是可以盡量貼近大盤的漲幅，元大的台灣50就是一個比較好的選擇！至於00915、00900這兩檔凱基跟富邦發行的高股息ETF，也都有14%左右報酬的不錯表現。00923、00927群益的這兩檔ETF，表現也有大概10%以上。

今年很多高股息ETF漲幅還不到一成

看到這邊，您可能會覺得高股息ETF，看起來在今年表現確實都滿亮眼？

這就不一定了！看看其它在表格上面但還沒有提到的高股息ETF，其實有不少在今年以來累積漲幅不到一成呢；對照00915以及00900的績效落差就蠻大的，跟0050來比績效更是完全比不上。因此並不是高股息ETF就代表它的股價漲幅一定會讓您滿意，很多時候高股息ETF由於成分股選擇問題，往往有些高股息ETF是沒有辦法跟上大盤每一次多頭漲勢的。

像是現在市場瘋搶的00940，它是強調當年度高股息、股利發放率以及低本益比的概念，再透過現金流來做篩選評比，因此是偏向本益比低估的價值型選股。那麼什麼樣的情況、什麼樣的個股，才能夠擁有高獲利高股息，但是股價卻相對低來形成的低本益比的價值低估呢？

有些時候就會挑到一些景氣循環股，或者是未來產業前景出現巨大轉變的個股！也就是過去的經營數字也許非常穩定，或者是去年獲利非常亮眼；但問題是選股邏輯並沒有辦法預測接下來或者明年的獲利表現，只能以目前或已發生的高獲利與高股息來當作本益比估算！

要是景氣開始反轉，或是公司經營突然走下坡，股價先大跌提前反應未來的營收與獲利衰退而出現大跌；問題是過去或者去年的獲利又特別高，這時自然就會出現低本益比的情況了；因此很多高股息的ETF包括00940，大家要注意就是有可能會選到一些過去獲利表現不錯，也因此配發比較多股息的個股；但是股價卻已經在反應未來景氣衰退而大幅修正了，未來就很難再出現強勢大漲來推升ETF績效。

00940選股邏輯較不易將飆股納進成分股

另外00940由於強調相對便宜本益比的概念，也就是價值型投資；就代表那些本益比很高的強勢飆股或妖股，或者是一些本夢比的個股，都不會是它的投資標的！因此買進00940的投資人就要自己知道，這檔ETF由於投資的個股是相對穩健的低本益比績優股，您就不要期待ETF的股價可以像飆股出現狂飆猛漲的走勢。像是前幾年生技狂飆的歲月，還記得天國一輝嗎？又或者是有些沒有配息或股利較低的新創公司，還有享有非常高本益比的IC設計，它們股價雖然都容易受到市場吹捧與拉抬狂飆，但幾乎都不會被選入成分股！

最後的溫馨提醒，00940不是只會漲，它也是會跌的！就跟其它ETF一樣，價格都會因為成分股漲跌而波動。00900富邦特選高股息30這檔ETF，就有長達約兩年時間都是處於跌破發行價的破發走勢！只是近期幾個月的一波大多頭，它才有本事漲回來突破當初的發行價與掛牌日的高點。這就是高股息ETF也會因為台股整體盤勢好壞，而影響到它本身的漲跌走勢。再來就是長期弱勢的原因，也是本身挑的成分股強弱而影響ETF股價弱勢！

如果成分股選得不好，大盤在漲但是成分股都沒漲，這檔高股息ETF一樣會讓您賺股息賠價差！因此請不要就很隨意的問我，00940買了之後會不會漲？

如果它的主要成分股都漲，00940未來就是會漲； 如果大盤指數在4月還能維持現在的多頭走勢，00940掛牌之後就是會漲！

反之如果長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐這些主要成分股未來要開始跌，或者是台股現在開始幾個月要漲多回檔開始修正，00940掛牌之後就是準備開始跌！

結論

您如果是要長期投資定期定額或不定額，當然就不用在意00940到底掛牌之後會漲還會是跌，反正您都是要固定去買的，反正您就是要本金放著不動領股息的，您就可以在掛牌前直接向券商申購，或者是掛牌之後隨時買進都是沒問題的！

但如果您心中就是有想要賺價差的念頭，就必須要關心一下大盤指數以及它的主要成分股走勢變化，不用急著還沒掛牌就申購。

請等待幾個星期或是幾個月之後出現急跌或修正的低點，再來逢低入市就會是價差一族的好買點喔！

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