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比特幣超級夯…00909也一路上漲！ 「近三個月績效超過30％狠甩其他ETF」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股直逼2萬點，讓不少空手觀望的股民紛紛選擇進場，高股息ETF募集引起許多爭議與討論同時，想要報酬率最高，近期科技股的表現還是最優。

整理最近3個月原型ETF報酬排行，國泰數位支付服務（00909）報酬率超過30%，狠甩其他ETF，穩居第一！

大多數觀眾朋友應該不熟悉，00909葫蘆裡面究竟賣什麼藥？00909成分股主要聚焦在數位支付、區塊鏈、加密貨幣生態圈等，成分股包含晶片、挖礦、加密貨幣交易所等相關產業，近期碰上比特幣持續創新高，剛好也同步帶動00909的股價表現，順利搭上加密貨幣順風車！

透過知美整理的圖表，可以明顯看到，00909的股價表現與比特幣的走勢近乎一致，買賣比特幣需要透過加密貨幣交易所進行買賣，對於一般投資人來說，使用不熟悉的投資平台無法掌握風險，台灣投資人如果想要更加方便、安全地投資加密貨幣，00909應該算是目前台灣市面上與加密資產連動度、最相關的ETF。

比特幣夯什麼？知美從3個角度分析：

1.美國比特幣現貨ETF在今年1月推出，規模近乎翻倍成長，強烈刺激並帶動市場對於比特幣的需求。

2.比特幣逐漸成為投資機構避險資產的選項，有越來越多的法人機構，有意將加密領域基金、結構性產品納入投資組合中。

3.比特幣預計於2024年4月發生「減半」，減半往往對比特幣價格帶來利多，過往3次減半事件，價格創新高的時間點約在減半後的6～12個月內。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00909國泰數位支付服務 ETF 比特幣

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