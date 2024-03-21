00939被元大證券狂倒10萬多張？ 女子曝光「真相」： 是供貨給交易市場買賣

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

上班前碎碎念系列

最近2檔台股ETF轟動市場，不少人總說著「坐轎」等著被抬，從00939帶入市場的500多億資金來看，雖然昨天最終00939結算的「淨值」是14.96，而「市價」是15.03，溢價約0.3%多，女子覺得以統一投信第一檔台股ETF來說，經理人跟造市商的配合算是合作的很好的了。

另外一個議題是，很多人從00939的進出券商來看，認為是「元大」一直在倒貨，這點女子也想跟大家說一下，從00939的網站可以看到「參與券商」跟「流動量提供者」，其中都有「元大證券」，只不過表示00939為了市場流動性（因為如果一直買/賣，而沒有流動性提供者，那將會有嚴重的折溢價問題），而請造市商元大證券提供很多「貨」到市場上而已，尤其昨天00939在市場淨申購被買了的量，僅次於00919，是整體ETF市場排名第二，也算是很亮眼的成績。

前十大成份股在00939建倉期間有被抬轎到嗎？

以00939建倉期間大約是3/6~3/19，前十大成分股的漲跌，十檔有三檔下跌，剩餘的僅群光（2385）跟力成（6239）漲幅比較多之外，其他漲跌如果跟大盤相比，同樣區間大盤從3/6收19,499、3/19收19,857，大盤約漲1.83%，女子覺得還算是合理。不知道有人真的被抬到嗎？

美國市場

3月份Fed會議紀錄出爐，3月發佈的點陣圖來看，維持了去年12月的降息預期，也就是今年預期降息3碼。這個訊息女子認為是Fed 有信心繼續維持 2024 年降息 3 碼的路徑預估，反映美國經濟仍舊穩健，但核心通膨延續降溫的趨勢，Fed應該會採漸進式降息，跟疫情時的暴力升息非常不同。

另外對於美國經濟，女子覺得要觀察的指標是「萬一」 CPI 或核心 CPI 突然大幅下滑，這表示美國消費品價格崩跌，就有可能引發Fed激烈降息，以降低經濟衰退帶來的影響。不過從這次Fed點陣圖來看，仍然是給予「緩降」的暗示，發生這樣現象的機率並不高。

但最後女子還是要提醒持有債券的朋友，要留意女子說的，耐心、長抱、長期持有，如果風險承受度低，很害怕投資級公司債倒債的，那可以考慮長天期美國公債。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 ETF 月配息

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