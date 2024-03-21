00939不論漲、跌都會很開心！「認同投資ETF策略就是賺錢跟撿便宜的區別」
明明買00939有賺帳上卻賠錢
00939上巿第一天爆出77億天量，新申購18.4萬張，最新規模來到557.41億！盤中最高15.39元，最低15.01元
我想可能有投資人擔心後巿，想先入袋為安，也有人看好所以進場布局，多空交戰下，最後收盤15.03元。
投資不是一時，其實不用太在意當下的股價。
投資ETF最重要的是要認同它的投資策略，這樣才知道為何而買，為何而賣。
如果00939一直漲，我會很開心，因為賺錢了；如果00939破發價，我也會很開心，因為可以撿便宜。
這道理套用在我投資的00929也是一樣哦！
剛看券商的對帳單，覺得奇怪？我用15元申購00939，今（20）天收盤15.03元，我還倒虧321元，實在不解？
原來是券商的下單軟體不會判斷是否為申購期買，它會自動設手續費，以致帳上虧損。
台股ETF愈來愈成熟，券商的軟體真的該與時俱進，像這樣與事實不符的帳，會讓用戶懷疑帳上的其它庫存成本是不是正確，實在令人搖頭。
溫馨提醒：有申購00939的雪友檢查一下庫存看是否有入帳，看損益金額是不是正確，如果不正確就手動調整囉！
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