元大公布00940募集金額1,752億！參與ETF應建立中長期投資策略

元大台灣價值高息（00940）於3月11日至3月15日完成募集，據元大投信統計，募集規模為新台幣1,752億元，已正式成立並於元大投信官網揭露基金淨值。預計於4月1日掛牌，掛牌前一營業日將於元大投信官網公告申購買回清單等交易資訊，並以當日結算淨值為掛牌參考價。

針對00940申購熱潮，各界多集中關注募集金額，不過從台灣ETF發展歷程角度，募集指標意義在於相對於個股投資，00940具備分散風險、定期調整持股等有利ETF存股投資特性，吸引多數投資人優先選擇，據此自動參與ETF指數化投資策略，將個人投資從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合存股領息，並紀律定期調整持股。

00940預計4月1日掛牌，掛牌後股價會逐日變化，投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易。元大投信提醒，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。

至於投資人所關心的收益分配，00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來00940配息率*將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

元大投信在ETF的發行、操作與風險控管經驗領先市場，旗下包括0050、0056、00713等，均為長期運營穩定且持續配息的台股ETF，而00940將參與門檻下移，讓投資人能用相對無壓力的方式，及早參與台股優質企業的股利配發與價格成長潛力。

元大投信提醒，隨ETF成為投資顯學，投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險，以台股ETF為例，台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，建議投資人控管資金配置，並避免以高股息ETF利差為唯一考量。