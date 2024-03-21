00944將募集跟00940選誰？網曝：群光（2385）也是00919跟00939的成分股

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）即將在4月22日募集、預計5月9日掛牌。PTT網友討論「00944、00940該選哪檔投資？」，不少人注意到，近期很熱門的00919、00939、00940及新募集的00944成分股都有群光（2385），笑稱「買群光才是最大贏家」，還有人建議「買00940等00944抬轎」。

00944歷史回測臺灣趨勢動能高息指數平均殖利率達7%~8%，適合存股族、退休族入手，更是投資人長期穩健布局的最佳選擇，00944採月配息制，首次配息預計在今年7月除息，8月初領息。

一名網友在PTT發文詢問，00944的十大成分股出爐，包括群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、沁象、漢唐、神基、亞翔、新普。其中群光也同時是近期最熱門的00919、00939、00940成分股之一。

該網友好奇，00944目標搜集基本面強勢的高股息，預計配息可達7、8%，「看起來好像不錯，如果這檔跟00940只選一個的話，買哪個比較好呀？」

其他人則注意到群光同時是多檔ETF的成分股，紛紛留言「群光無敵了」、「直接買群光比較好」、「群光都260了 到掛牌這段期間是要洗到脫皮嗎」、「一直抬群光，再來換股開始又踩下去」、「群光再買下去殖利率剩2%多了」、「群光、發哥買起來」。

還有人留言「00940不是說五月換股？」、「每家都選一樣，籌碼直接鎖死，漲到1萬不是夢」、「力成破200了還能叫高股息嗎」、「每月一抬轎」、「買00940等00944抬轎」、「對手應該是00934、00939而不是00940」。