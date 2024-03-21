快訊

國3南向田寮段7車追撞 貨車潰縮成鐵球！2人受困救出

想減重卻沒空運動？曾胖到90公斤的醫師推薦無痛入門1運動 熱量消耗勝健走

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告捍衛名譽但輸了

00944將募集跟00940選誰？網曝：群光（2385）也是00919跟00939的成分股

聯合新聞網／ 綜合報導
00944即將募集。(本報系資料庫)
00944即將募集。(本報系資料庫)

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）即將在4月22日募集、預計5月9日掛牌。PTT網友討論「00944、00940該選哪檔投資？」，不少人注意到，近期很熱門的00919、00939、00940及新募集的00944成分股都有群光（2385），笑稱「買群光才是最大贏家」，還有人建議「買00940等00944抬轎」。

00944歷史回測臺灣趨勢動能高息指數平均殖利率達7%~8%，適合存股族、退休族入手，更是投資人長期穩健布局的最佳選擇，00944採月配息制，首次配息預計在今年7月除息，8月初領息。

一名網友在PTT發文詢問，00944的十大成分股出爐，包括群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、沁象、漢唐、神基、亞翔、新普。其中群光也同時是近期最熱門的00919、00939、00940成分股之一。

該網友好奇，00944目標搜集基本面強勢的高股息，預計配息可達7、8%，「看起來好像不錯，如果這檔跟00940只選一個的話，買哪個比較好呀？」

其他人則注意到群光同時是多檔ETF的成分股，紛紛留言「群光無敵了」、「直接買群光比較好」、「群光都260了 到掛牌這段期間是要洗到脫皮嗎」、「一直抬群光，再來換股開始又踩下去」、「群光再買下去殖利率剩2%多了」、「群光、發哥買起來」。

還有人留言「00940不是說五月換股？」、「每家都選一樣，籌碼直接鎖死，漲到1萬不是夢」、「力成破200了還能叫高股息嗎」、「每月一抬轎」、「買00940等00944抬轎」、「對手應該是00934、00939而不是00940」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 PTT 成分股

延伸閱讀

比特幣超級夯…00909也一路上漲！ 「近三個月績效超過30％狠甩其他ETF」

想吃00940千億資金豆腐 他要All in跟買2個股再賣

00939被元大證券狂倒10萬多張？ 女子曝光「真相」： 是供貨給交易市場買賣

懶人投資能買00940…但想賺資本利得有更好的選擇！ 老王：別忘了00900有長達兩年都處於破發價格

相關新聞

00944將募集跟00940選誰？網曝：群光（2385）也是00919跟00939的成分股

野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）即將在4月22日募集、預計5月9日掛牌。PTT網友討論「00944、00940該選哪檔投資？」，不少人注意到，近期很熱門的00919、00939、00940及新募集的00944成分股都有群光（2385），笑稱「買群光才是最大贏家」，還有人建議「買00940等00944抬轎」。

懶人投資能買00940…但想賺資本利得有更好的選擇！ 老王：別忘了00900有長達兩年都處於破發價格

崇尚懶人投資法，又想要靠著現金股息在市場上取得一定報酬，00940當然是可以買的...

比特幣超級夯…00909也一路上漲！ 「近三個月績效超過30％狠甩其他ETF」

國泰數位支付服務（00909）報酬率超過30%，狠甩其他ETF，穩居第一！

00939不論漲、跌都會很開心！「認同投資ETF策略就是賺錢跟撿便宜的區別」

00939上巿第一天爆出77億天量，新申購18.4萬張，最新規模來到557.41億！盤中最高15.39元，最低15.01元...

00939被元大證券狂倒10萬多張？ 女子曝光「真相」： 是供貨給交易市場買賣

很多人從00939的進出券商來看，認為是「元大」一直在倒貨...

今年來17檔高息 ETF 平均漲逾一成 00919上漲逾兩成

高股息 ETF 最近熱翻天，觀察目前上市掛牌的18檔台股高息 ETF 中，除了甫掛牌的00939之外，其餘17檔今年來含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。