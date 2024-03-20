00939官網「淨值」14.98元…收盤價瀕臨破發！ 成交量高達77萬多
統一台灣高息動能ETF（00939）今日掛牌上市，一開盤股價為15.39元，盤中股價最高站上15.39元。
台股加權指數今（20）日開盤指數為19,879.25點，上漲22.05點，盤中最高來到19,994.42，但11點半走勢向下，跌至最低來到19,728.43點，最後收在19,784.45點，下跌72.75。
00939的上漲氣勢也隨大盤轉為走緩後至下跌，盤中最低股價來到15.01元，最後收盤價格15.03元，瀕臨破發但有守住發行價；成交量則來到773,212，相當驚人！
去統一投信的官網查看淨值（下圖紅框處），00939已經低於發行價格15元，來到14.98元，溢價0.33％，折溢價0.05元，屬合理範圍。
00939為統一投信旗下首檔台股ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息ETF，募集時就獲得市場熱烈響應。成立規模高達535.14億元，一掛牌，就空降成為第6大台股高股息ETF。
統一投信昨天也已公布00939的40檔完整成分股名單
前10大持股分別為
群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。
其它排名第11至40位的持股及權重依序為
聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%、世界0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%。
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