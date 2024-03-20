搞錯ETF觀念！他砸300萬買00940哭喊如何停損 網酸：2000億根韭菜根本折不斷

近期全台爆發00940之亂！元大台灣價值高息ETF（00940）ETF主打月月配息，光開放申購募集就掀起熱潮，但現在卻有網友發現自己搞錯了ETF的觀念，砸了300萬扣款後才驚覺情況不妙，於是急著問大家該如何停損。

該名網友在Dcard發文表示，他不知道00940 ETF是從正式成立後開始買到上市，1股10元計算，本來以為是自己買就可以靠著漲幅賺到價差，「沒想到是買完之後才上市等人抬轎，上市後如果沒有新資金進駐，幫這2000億資金抬轎，可以說是凶多吉少」。

他還po出截圖，扣款金額高達新台幣300萬元，等於買了300張00940，他擔心地說，「請問現在該如何操作停損？放空其他類似的ETF嗎？或是已經注定長期套牢？」

貼文曝光後不少人留言直指原po的心態不對，因為00940是ETF，不應該做短線操作，高股息基金本來就是用來存股不是拿來炒的。「觀念都沒有在那邊跟著別人一頭熱」、「韭是您，一根韭菜容易折斷，2000億根韭菜根本折不斷，請相信團結力量大」、「會用鐮刀或機器收割」。

「投資觀念真差，到底ETF是長期投資還是短期投機搞不清楚？心態不正確你買定存就好」、「自己定期定額抬轎啊，整天只想別人的錢，你這觀念八成是想要短進短出，套利罷了」、「還不如買鴻海」、「建議買長榮」、「你短期沒有賣掉就沒有套牢的問題。」

還有人笑說，「謝謝你們幫00919，我也可以下車了88」、「謝謝你的錢，讓我的940成分股每一支都漲」、「哇靠，3百萬然後不做功課？」、「至少你可以隨便就掏出300萬，很強！」、「沒事沒事，還有自救會的」，也有人認為，2000億怎麼可能輸，「別怕好嗎？上市之後只會噴。」