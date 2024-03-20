00939跟00940都有申購…搭00929和00919非最優選擇？ 知美：搭這檔債券ETF

4月份台股即將出現有史以來最大巨嬰00940，「高股息+月月配」，不管你有沒有買過ETF，最近跟同事聊天的話題一定離不開。

最近高股息ETF的表現非常強勁，即便大盤出現下跌，高股息ETF都還在繼續開Party，龐大資金進場同時，因為高股息ETF成分股重複性高，市場上也出現不少抬轎論。

既然高股息ETF成分股大同小異，如果已經有了00939、00940，你的投資組合還缺少什麼呢？

第一點，搭配00919，把股息飆到最高？

00919、00939、00940成分股票的重覆性很高，三者之間等於是生命共同體的概念，雞蛋放在同一個籃子裡，不如選擇規模最大的00919、00940持有就好。

第二點，搭配00929，同時持有三檔月配息？

00929成分股100%是科技股、00939成分股有93%是科技股、00940成分股有76%是科技股，產業過度集中同時，雖然能夠最大化參與單一產業紅利，但是遭遇景氣循環，容易會有水能載舟亦能覆舟的風險。

第三點，搭配債券00933B，進行股債配置提升穩健度？

持有高股息ETF的投資人，無非是偏好領息、穩健的一群人，月配息債券ETF，00933B屬於金融債ETF，近期配息5%以上，對於想要進行股債配置的觀眾朋友來說，算是一個不錯的選項，且根據歷史資料，金

融債過往在迎接降息時，比投等債更具有成長性。

總結

高股息ETF成分股重複性高，有了00939、00940後，整體資產集中度可能變得比較高，以資產配置的角度來看，搭配債券ETF，進行股債配置，有利提升資產的整體穩健性。加入00933B後除了周周領息外，還可以同時卡位未來降息資本利得的機會。

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