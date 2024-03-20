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他跟風買00940急問「能反向放空避險？」 網：上市當天肯定賣壓重

聯合新聞網／ 綜合報導
網友急問若是申購了00940能否反向放空避險，釣出網友預測上市那天賣壓可能會很重的討論。圖為申購元大台灣價值高息（00940）畫面。 聯合報系資料照
網友急問若是申購了00940能否反向放空避險，釣出網友預測上市那天賣壓可能會很重的討論。圖為申購元大台灣價值高息（00940）畫面。 聯合報系資料照

一名網友昨(19)日在PTT上詢問00939統一台灣高息動能及00940元大台灣價值高息ETF，表示00939自本月12日買到19日為止，因為大盤幾乎都在2萬點左右，所以都買在高檔價位；而00940會有可能在4月1日上市前「高檔減資嗎？」、「原本募集1748億，減資一半退給投資人，降低高檔買股票的風險？」，原PO於文末並詢問大家，若是不小心跟風了，已申購00940，「該怎麼辦？可以反向放空00940避險嗎？」

網友見文釋疑表示，「ETF是金融商品，減資這詞是針對上市公司股票」，兩者並不相同，ETF雖可以減資，但不叫減資，而是稱為叫「分割」，有人酸：「這個比問00940什麼時候進場還扯」、「是多想退款？」。

也有人覺得：「ETF相較個股風險已經較低了」，也有人要原PO放寛心，認為「939都活下來了，別怕」，還有人認為「搞不好這幾天殺下來撿便宜賺爛」。

不少人反問原PO：「下單之前都不經思考，現在才問怎麼辦？」、「這麼神？你怎麼知道現在不是盤整而是高檔？」、「糕點(編按：意指高點)真的好吃了」、「投信賺管理費，不會自斷財路。投資人請詳閱公開說明書」，還有人大酸買00940後若是賠錢，「可以申請國賠，理由是金管會督導不周」。

至於00940上市時間、4月1日一到會發生什麼事，不少網友持看衰態度，「上市當天肯定賣壓很重」、「4/1等著大逃殺」、「怕就當天開盤賣」。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 ETF

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