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00919太飆不敢買？ 存股哥「越貴我越愛」：股價一直漲代表更會填息

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

「耕者有其填，填權息的填」，記得是在大俠的臉書看到的金句，用來詮釋存股的力量實在再適合不過，因為你很有可能不小心賺了股息也賺了價差，左手換右手，越換錢越多。

看了今（19）天的00919應該非常的有感，只花了2天就填息成功，好險我在前陣子23塊「高點」買了39張，除了股息0.66入袋之外，走過路過順便把價差也賺了，這就是填息的力量。

我一直提倡持有優質資產的好處，當手上的優質資產變貴，你應該感到開心，因為有價值的東西只會變得越來越貴，你除了可以領股息，也同時享有資產增值的價值。

對於優質資產變貴的態度，我的想法一直是「越貴我越愛」，代表我的眼光獨到看上了真正有價的東西，我持續不斷的收購，甚至寧願付出一切代價，開槓桿去收購，就是要在資產增值的曲線上不斷佈局。

你以為的昂貴價，在我看來可是便宜到不行的便宜價，一旦你被「價格」限制自己，將變得患得患失、綁手綁腳，別人大把大把的收購，你只能少量少量買進，最後才來後悔當時怎麼不多買一點。

存股人的超能力就是填權息之力，我奉勸你千萬不要輕易嘗試，否則一旦你開始體驗填權息的力量、股息價差一起賺的魅力後，你將開始變得無法自拔，就會跟我一樣不惜一切代價瘋狂收購這些超級有價的資產。

屆時，別忘了來跟我分享你擁有這股填權息之力的感覺。記得，優質資產值得你持續買進持有。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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