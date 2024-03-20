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00940買盤進場時間點曝！網友透露「這時機」就是開買了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00940買盤進場時間。台股示意圖。本報資料照
網友討論00940買盤進場時間。台股示意圖。本報資料照

元大台灣價值高息 (00940) 18日報請成立，預期實際規模將以1,750億元起跳，19日前十檔成分股中就有九檔上漲。PTT網友討論進場時間，有網友分析，只要看「何時公布淨值資料」，就能推測該ETF是否已經開始買入成分股。有網友表示，「淨值有變動」就是開買了，將會順勢帶動大盤。

00940引發搶購潮，一名網友在PTT發文表示，網路上的人都說00940下週才開始買盤，但投顧老師又說00940這週就開始進場買盤，還有人說這週就「買的差不多了」，所以要佈局「重度跌深股」，等主力大戶回來買之前大砍的績優股票，他好奇「940到底什麼時候開始買？怎麼會資訊這麼錯亂？」

另一人回文表示，00940自從13日開始淨值就不是15元，所以可以推測這檔ETF應該是從12日開始買入成份股，他表示，「就看00940何時會公佈淨值資料，應該就能推測是否已經開始買入成份股」。

其他人則留言「已經進場了，不用看了」、「看淨值變化才是最準的」、「今天傍晚元大940淨值有變動就是開買了」、「不可能0325才開始買，1500億分五天，一天要買300E耶」、「趕緊買一買也好，不然越來越貴」、「部位太大，上市前要買到9成，不可能下星期才進場」、「公開說明書寫了成立日就會開始佈局，多少有買吧」。

還有人留言「元大上市前才不會公布這個」、「這兩天合計漲超過10%的大型股都有可能是成份股」、「看到今天280億就知道在進場了呀」、「已身家融資歐印長榮」、「前幾大成分股長榮/聯電/神基/漢唐/中美晶全都噴出」、「不用在那邊猜元大很會玩」、「很多ETF都有問題，他們的錢多半都已投入，突然的大買盤不就新增的ETF」。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 成分股

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