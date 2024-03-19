00944是一檔最菜的月配息ETF學弟？ 經理人：高息股但股價動能差也不會進成分股

今年以來，台股持續不斷攀新高，加權指數3/8在台積電帶領下，再創歷史新高，目前台股技術面維持多頭格局，量能也隨之增溫，有利支撐台股多頭行情。然而今年以來全球金融市場波動度高，不少投資人開始擔心，現在進場不會太高。

市場高低不是重點，會漲才是重點，想賺價差、領高息、避免成份股過度重疊，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）一次實現投資人的三大願望，擁有「強勢」x「高息」x「低重疊」的高股息ETF，⼀次解決所有⾼股息投資過去的痛點。

00944是市場唯一透過紮實的學術研究及驗證（Value and Momentum Everywhere），價值投資 (高息股) 與動能投資 (強勢股)的「強勢高息股策略 」可望提升報酬、降低波動；野村投信獨創新猶推出首檔結合「趨勢動能」x 優化的「⾼股息」篩選標準，成為新⼀代的⾼股息投資顯學。

00944將於4月22日至4月24日展開募集。預計5月9日掛牌，7月首次除息。台股目前估值仍低，適合進場，台股無論長期累積報酬率或現金股利率及配發率均名列全球前茅，後市並不看淡。

投資人越來越愛高股息ETF所帶來的現金流，投資高息股ETF最重要的就是為了領到股息，事實上，高股息ETF月月配不是關鍵，重要的是指數的編制規則。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，指數是決定一檔高股息ETF是否具備長期競爭力的關鍵。

00944首創「動能指標」+「股利指標」雙優勢

1.市場獨創「強勢動能指標」x「高息股利指標」雙篩選，打造高效動能投資組合。

從上市櫃企業（排除創新版&營建業者）精選50家公司，成份股占ETF權重上限10%，作為投資對象。在每年的5月和11月的第七個交易日進行標的審核，以確保投資組合的最佳化

2.獨家納入「預估EPS」估未來股息，當前確定高息股+未來潛力股，全天候掌握高息股投資動能

5月份率先卡位「確定股利率高」的資優生中過去12個月維持強勢的股票，且該個股在未來6個月續強或優於大盤表現的機率大，享受領高股息同時追價差；11月選股時提前上轎卡位「預估股利率高」，選出在未來能多發放股利的優質高息股中過去12個月維持強勢的股票，且該個股在未來6個月續強或優於大盤表現的機率大。

3.「強勢高息股」受惠強勢股動能與高息股緩衝特性比成長股更提前抓到行情，根據數據統計，強勢高息股動能往往能持續向上，對抗下檔風險的效果更明顯，更適合向上長期存股族投資持有

00944與熱賣ETF追蹤指數成份股低重疊？

00944選股不單壓企業「股利」表現，而將「動能指標」+「股利指標」綜合加權，目的是找到兼具股價動能及高股息的股票，股價動能表現不佳的高息股（剔除近1個月交成金額後20%企業），不會被選入。

00944採取「綜合分數」加權，而非市面上熱賣高息股ETF集中加權某些高息股，使得持股平均分散於50檔個股，這樣存股才能多元分散，避免投資部位過度集中在市值太高的股票上，才能在每個產業出現上漲行情時都雨露均霑，並有效分散投資風險，也是00944的核心訴求之一。