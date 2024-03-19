00944又一檔月配息ETF…選股邏輯「鎖現在預未來」？ 專家：能高動能卻又低波動

台灣投資人對於存股的需求熱度不減，因此讓高股息ETF越來越受投資人青睞，投資人求息若渴，其中在高股息ETF市場中更是百家爭鳴，然而不少眼尖的投資人發現，不少訴求高股息ETF的成分股大同小異、重疊性不低。

這其實是因為，無論是所謂的：

第一代訴求「純高息」； 第二代聚焦「永續/龍頭企業」高息； 乃至於第三代加入成長因子、強調旺季追股息、淡季追成長的「成長」高息；

其投資篩選流程大多從「當前股利率」出發，因此即使後續透過企業獲利等因子來調整權重或分數，因為一開始的選股出發點早已定位僵固，因此造成各種指數成分股差異性不大。如何能真正投資在獨門的高息股？

不一樣的月配高股息ETF 野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）

即將於4月22日募集、預計5月9日掛牌的「野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）」即從不一樣的角度出發，亦即該ETF追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，同時透過「動能指標」與「股利指標」雙重聚焦，聚焦強勢股價動能、同時又具備基本面強勢的高息股，與市場熱門高息股低重疊、風險分散、波動更低，歷史回測「臺灣趨勢動能高息指數」指數平均殖利率達7%~8%，適合存股族、退休族入手，更是投資人長期穩健布局的最佳選擇！

00944採月配息制，首次配息預計在今年7月除息，8月初領息，此外，從存股的角度來看，00944具有平準金機制，讓ETF配息不會因為規模增加，股東人數增加而被稀釋，有助於配息的穩定性。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，在高息股方面，若進一步分析，臺灣趨勢動能高股息指數不只看當前「確定股利率」，也會透過預估每股盈餘（FactSet預估未來該公司EPS）乘上近三年平均股利發放率，以預估接下來的預估股利水準；也就是說，5月成分股定審時本ETF找尋股東會已公布確定股息的「股利資優生」（現在），而在11月成分股定審時則提前發掘未來具潛力的「股利潛力股」（未來），透過獨特篩選指標，嚴選獨門好股票，與市面上熱門高息股ETF持股重覆度低，足見「動能」搭配「高息」擁有股價強勢的趨勢動能，同時具備高息股抗震的雙重優勢，如同陰陽太極合璧，能巧妙結合並發揮最大投資效益。

「臺灣趨勢動能高股息指數」動能旺、波動低，更合適長期存股族

臺灣高股息指數、臺灣加權電子類指數與臺灣趨勢動能高股息指數。近3年期間為2021/2/28-2024/2/29。（資料來源：Bloomberg）

00944基金經理人林怡君表示，訴求發掘「強勢高息股」的臺灣趨勢動能高股息指數於2015年11月17日至2024年2月29日實際回測期間的長期總報酬高達416.53%，約當年化報酬率21.9%，明顯優於同期間臺灣加權指數的14.48%、臺灣高股息指數的14.32%，但強勢高息股的長期年化波動度卻僅有13.7%，反而低於臺灣加權指數的15.33%與臺灣高股息指數的14.42%，波動性反而下降。

有別於市場普遍唯高息是圖、乃至於把高息與成長分開追的模式；臺灣趨勢動能高股息指數則從不一樣的角度出發，透過「動能」與「股利」雙指標最大化總報酬潛力，除了解決股利價差分開追的操作面難題，從本質上深入發掘具有向上趨勢動能、同時又具備能夠持續穩健配發股息的優質基本面公司，不只為投資人追求高息，同時也兼顧未來資本利得的成長性。