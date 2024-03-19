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00922男大生中800萬彩券大買三百張！若去年10月抱到現在「保守估計已賺88萬多」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股突破2萬創造歷史性高點！今年許多ETF飛高高，台股市值型ETF更是紛紛都創高。

知美突然想到，去年有一位中獎的男大生，當初很聰明地利用中獎獎金，投入買下300張ETF，如果繼續持有，現在應該也是收穫滿滿。

根據當時新聞報導，男大生當時總共買進300張，國泰台灣領袖50（00922）。

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因為透過網路上資訊，只知道男大生是在10月份買進，所以知美以去年10月12日，00922最高收盤價16.45元計算，當作這位男大生的持有成本價，如果全數持有到現在，3月8日收盤價格18.84元，換算下來報酬率達14.5%。

除了賺到資本利得，去年00922在10月還有除息，每股配發0.57元，持有300張算起來，大約有17.1萬元的股息入袋，且當時00922經過20天就完成填息，等於股息價差兩頭都有賺到！

總結下來，這位中頭彩的男大生，財運真的非常好！不只中頭彩更遇到台股創新高，從去年10月到今年3月，投資00922的資本利得＋股息，保守估計約有88.8萬元的收益。

00922在3/18除息，每單位配發0.38元，持有300張00922，可以再領到11.4萬元的股息，這次如果順利完成填息，很有機會創造出總百萬的收益！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型 彩券

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