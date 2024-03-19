00930上市以來績效贏過0050及0056！ 專家提七特點：波動大但也更適合逢低加碼

永豐ESG低碳高息（00930）公告了最新配息金額0.246元，以3/18收盤價20.86計算，單次殖利率為0.246 / 20.86 = 1.18%，預估年化殖利率也有7.08%，也算是高股息的前段班。但要知道，投資股票除了股利重要，總報酬率更重要，統計00930上市7個月的含息報酬率還勝過0050跟0056，究竟它怎麼辦到的？

最大的差異在於0050只是用「市值」選股，0056則是用「殖利率選股」。00930是唯一強調「低碳、ESG」的高股息ETF，可以瞄準未來的產業趨勢。

台灣人非常喜歡領股利，因此配息的高低，往往是許多人選擇高股息ETF時考量的因素。但是你有聽過一句話吧：「領了股利，卻賠上價差」，如果股價沒有上漲填息，領股利並非穩賺喔！所以，投資人除了考慮配息率以外，也應該綜觀高股息ETF的總報酬率，才是投資人真正獲得報酬的參考指標。

拆解00930股息的部分，既然標榜「高息」，股利自然也不會讓投資人失望。00930是市場少有的雙月配息ETF，這個月要進行第二次配息了。00930首次配息，配出0.208元，以除息前一天收盤價17.96元計算，單次殖利率為0.208 / 17.96 = 1.16%(雙月配)，預估年化殖利率 = 6 x 1.16% = 6.96%。這次配了0.246元，以3/18日收盤價計算，預估年化殖利率有7.08%，比前一次還高。

但是這檔最驚豔的不只是股利，總報酬 = 股利 + 價差，股利只是獲利的其中一部份，長期的價差的表現才是投資人關心的重點。我們可以用含息報酬率來推算這檔的總報酬率，以00930第一天收盤價起算，3/18的股價是20.86元，累積報酬率達36.73%，勝過0050跟0056的表現，這才是重點啊！所以，投資人除了關心股利的多寡，更應該注意長期的總報酬率。

接著來整理一下00930的重點，供投資人參考：

1.台灣首檔「低碳、高股息、ESG」全集中的ETF。

2.成分股以電子業為主，適合喜歡投資電子業的投資人。

3.以電子業為主，適合喜歡投資電子業的投資人，上市以來績效勝過0050跟0056。

4.採雙月配息，可穩定領取股利，不會像月配息那麼頻繁。

5.個股比重低，有效分散投資的風險。

6.想要有複利效果的話，記得將股利持續買回。

7.電子業波動較大，但是也提供逢低加碼的時機點。00930最佳的投資方法是定期定額，領到股利持續買回，股災下跌時也要逢低加碼。

隨著時代不斷的進步，ETF的選股邏輯也要跟上未來的需求。0050是2003年推出，0056則是2007年，當時的選股邏輯缺乏現在「低碳」的思維。0050僅是挑選「市值大」的企業，0056則是挑選「預測殖利率高」的公司，缺乏ESG跟低碳的因子。

然而在全球暖化日益嚴重的今天，環保意識日益抬頭之下，排碳的代價頗大！歐盟自2026年起對高碳排進口商品課碳稅，台灣預計2024年開始收碳費。未來不夠低碳的企業，必將遭遇經營成本升高的挑戰，導致獲利跟股利衰退。由此也可以看出，強調ESG跟低碳的00930，才能選出經營成本低、獲利更好的企業，這也是上市以來績效打敗0050跟0056的主要原因。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。