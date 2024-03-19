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00909「台版比特幣ETF」…價格創高回跌然後破歷史新高！ 專家：非常適合波段操作

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。(聯合報系資料庫)
台股示意圖。(聯合報系資料庫)

虛擬貨幣市場自今年一月底以來高歌猛進，如同雲霄飛車般上沖下洗，尤其是比特幣價格重複創高、回跌、再創高的戲碼，一度改寫近74,000美元的新高，但17日又跳水至65,000元，據虛擬貨幣平台數據顯示，市場有將近18萬名投資人爆倉，損失慘重。法人分析，隨著比特幣減半事件倒數，投資人可以透過國內加密資產相關ETF波段操作。

法人表示，比特幣今年漲幅破7成，主要受到美國證管會(SEC)1月核准比特幣現貨ETF上市，以及4月將啟動比特幣減半等因素影響。雖然市場熱度極高，但如此劇烈的波動，連風險程受度最高的比特幣投資人都直呼受不了。且目前台灣尚未開放複委託投資比特幣ETF，投資人只能透過海外券商申購，高波動加上購買不易，讓不少投資人卻步。

法人提醒，須斟酌個人財務狀況參與虛擬貨幣市場，但若想搭上這波趨勢，也可投資台灣投信發行的ETF如：國泰數位支付服務ETF（00909），是全台首檔、也是虛擬資產相關性最高的ETF。基金持股逾六成投資於挖礦、虛擬貨幣交易所、半導體產業等，最大持股為MicroStrategy，是全球持有最多比特幣的上市企業，第二大持股則是全美最大加密貨幣交易所Coinbase。

00909經理人楊庭杰表示，在這波虛擬貨幣狂潮帶動下，基金收盤價也屢創新高，近三個月報酬率近30%，狠甩市面所有原型ETF。據CompaniesMarketCap資料顯示，比特幣總市值已超越白銀，達到 1.417 兆美元，成為世界上第8大最有價值的資產，建議交易型的投資人，可根據這類加密資產價位進場00909波段操作。

00909國泰數位支付服務 ETF 比特幣

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