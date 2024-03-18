00940熱潮不是需要多擔心的事？ 專家四點分析：因為高股息ETF的競爭對手是通膨跟韭菜

說說我對這陣子台灣投資人蜂湧至高股息ETF的看法。

我其實不覺得這是多需要擔心的事，也不覺得這些投資人的行為不理性，也完全不想用一種看笑話的角度來看他們的「熱情」。

反而，我的觀點跟其他投資版主的看法不太一樣，我是樂觀其成的，覺得這些新投資人願意參與資本市場，對台股的未來發展是十分正面的。而且，我相信這還只是開始而已...

以下我分幾個部分來談台股ETF。

台灣ETF規模其實還在初期發展階段

首先，你知道台灣的ETF佔股市的規模還很小嗎？當你聽到一檔ETF規模動輒千億台幣好像很驚人，但你要是知道台股市值已經超過60兆台幣，一檔一兩千億的ETF算啥呢？台灣發行的ETF到三月為止的規模大約是四兆，只佔台股市值的4%，這算大嗎？

你知道美國ETF規模是美股市值的12%嗎？美國投資人對投資的觀念相對於台灣散戶比來更成熟，所以更多優先選擇投資ETF，市場上的交易量有很大的比重是由ETF所貢獻的。美國各類退休基金也是以ETF為主要投資標的，相對於台灣各類退休基金是讓經理人投資個股，績效可是好太多了。

而台灣散戶佔交易量的60至70%以上（美國散戶平均只在40%以下），台股散戶多半是在市場裡追高殺低還不想參加除權息的短線投資人，這些投資人基本上囊括了股市中大部分的虧損。台灣投資人買個股的風險可是遠遠大於買ETF啊，你還覺得買ETF的人傻嗎？自信過度在個股中進進出出的傻子更多吧？

緩解台灣人的超額儲蓄問題

別看股市追高殺跌的股民看起來很多，其實台灣股票投資有效戶數也只有約300萬戶，佔全國人口2300萬人的比重也只有13%。而美國股票有效戶數為5700萬，佔總人口的比重有17%，台灣投資人的數目顯然還有不少成長空間，再多個幾十萬人都沒問題。

台灣上市櫃公司每年為台灣創造近四兆的盈餘，還每年繼續成長。但台灣人習慣買房和存現金，保守投資的傾向明顯，超額儲蓄率亞洲第一高達14%（中國、南韓與日本都約2%上下）；超額儲蓄金額長年達三兆以上，2024年還預估達3.7兆將創下歷史新高，台灣國民過去四年累積的超額儲蓄高達13兆元。這些錢不投入台股來與台灣的優秀企業分享利潤，將企業盈餘拱手送給外資真的太可惜了。

透過各類型ETF吸引台灣人願意投入股市其實是可以活絡資金的好方法，可以避免台灣國民在銀行裡有過多的閒置資金，對企業與國民都是好事。所以別為台灣人擔心，ETF的蓬勃發展正是因為這些機構知道台灣人銀行裡還有很多錢。

高股息ETF風險很高？

台股的特色就是有高達4%的殖利率，這也正是台灣上市公司順應台灣投資人的偏好所發展出來的特質。幾位被動指數魔人三天兩頭罵台灣投資人不選擇遠期報酬率高的被動指數基金，就是愛銀行股和高股息ETF，但這是傻嗎？

我絕對不會這麼嘲笑他們，跟我之前所說的一樣：「安全感是一種無法衡量的價值 」。有人就是喜歡扛千萬房貸擁有一間小房也不要股票啊！也有人不喜歡波動，只喜歡銀行股，也對未來十年二十年後的最終報酬沒興趣，但就是喜歡每年、每季、甚至每月都有現金可以先靈活使用。絕對報酬率的概念在很多族群不適用，但不代表他們不理智，只是對價值的衡量不同罷了。

有人會說高股息ETF非常可能破發行價，但買股票就不會跌破你的買進價嗎？也有人說買在兩萬點位置風險很高，但這樣改去買股票就更安全了嗎？

此外，也有人三不五時就說到這些高股息ETF的股息是以平準金發出來的，風險很高！但你在緊張之餘到底有沒有搞懂什麼是平準金呢？平準金是保障不同時期買進ETF的投資人可以享有一樣的領息權利所發展出來的制度，只要基金能補足規模擴大後的成分股比例，最終依然能回補這些暫時的支出，這是保護機制，不代表就是做假或灌水。

而這些優化過後的高股息ETF的選股機制，也常能買在高殖利率時期的股價低點，在領股息或換股時甚至能有不錯的價差，累積可觀的未分配收益，未來的表現不見得比投資人自己操盤還差。

此外，你也要知道高股息ETF的競爭對象不是投資高手，也不是被動指數基金，而是銀行利率、通膨、以及市場上為數最多，喜歡胡亂操作一通的韭菜們的績效。

投資人的投資屬性優勢

你會說現在衝進來買高股息ETF的都是沒搞懂風險的投資新手。但你可能忽略了這些投資人多半是清楚自己是沒有選股能力的投資人，他們更專注在領取穩定股息，超高的報酬率不會是優先的考量。加上ETF會有參考淨值以及參考的殖利率，交易的價格能更理性而更少受到情緒的影響，也因此我相信他們的持股穩定性絕對會比一般個股投資人高出許多。

此外，持有ETF就是持有一大籃子的股票，這些股票都是參考所追蹤的指數以及優化的篩選機制所挑選出的，有不頻繁換股以及抗個股風險的優勢。長期績效雖然不見得能勝過大盤，每年配發的股息也不見得能維持這幾年的高水平。但台股長期成長，企業賺取的盈餘與配發的股息也長期向上，只要願意長期持有，隨著台股的成長，我並不覺得這會是多危險的投資決策。

結語

我對台股ETF的發展是樂觀其成的，未來還會有更多不同功能的ETF上市。ETF規模的成長對台股絕對是一股向上的推力。銀行大量的閒置資金將能被活絡於股市，好的企業將能得到更多的資本挹注，整體股票本益比將會被提升，民眾也能更有效地透過參與資本市場而分配到國家經濟成長的財富。

最後，我還是要強調，這些投資高股息ETF的投資人的投資比較基準不是高報酬的個股、也不是被動指數基金，而是銀行利率、通膨、以及市場上大多數績效不佳的散戶。從這個基礎來看，他們的勝率是很高的。

不管其他投資版主的看法如何，我誠心地向這些願意將放在銀行很久的資金拿出來，走出投資第一步的投資人獻上我的祝福！當然，也不會忘了提醒大家不要只看到股息，還要更多地思考風險，不要一次歐印，也不要全部集中在一兩檔屬性類似的ETF上，盡量配置在幾支有不同功能的ETF上。

最後，我要說：「我知道你們還有錢，衝吧！」

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