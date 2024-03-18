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00919至少還有兩次可配0.55元的底！ 專家：但要強調ETF沒有穩賺不賠

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

00919配息加碼！這季一共配出0.66元

朋友：多出來的0.05元剛好週末拿來小旅遊，謝謝00919招待！

對了，因為有蠻多大大不知道00919的可分配收益哪裡可以看，所以也提一下好了，像00919就是到群益投信的官網，找到00919的基本資料以後，點「淨值與績效走勢」，內容有個「淨值組成項目」，放大鏡點下去這邊就會顯示：收益平準金：1.77元，這就是可分配投資收益（原名），資本損益平準金：8.86元，這是指資本利得。

以3/15的可分配收益來看是1.77元，配息0.66元之後還有1.11元，也就是經過這一次配息，至少還有2次可以配0.55元的底，當然未來實際會配多少我不知道，要等群益之後公布才是最正確的，等到5月底新一批成分股定審並換股完成，再來就等7、8月的除息旺季讓股息入帳，繼續補充未來的可分配收益。

不過要再強調一次，ETF沒有穩賺不賠，也沒有保證一定收益，經過學習、理解，最後認同00919的選股邏輯，才能再把它放入規劃中，決定是否要開始買、開始定期定額。

溫馨提醒：以上非任何形式投資建議。投資之前請獨立思考，不要跟單，自己為自己的錢包負責。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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