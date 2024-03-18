申購00940且已加入自救會…其實不用太擔心啦！ 專家：閒錢投資上市先觀察再分批布局

00940自救會

一早，在臉書自然推播下，看到有位投資人在00940自救會提到他把槓桿開到最大：

解定存 質押房子 開信貸投資00940

這位投資人看到大家說00940遲早跟元大石油正二一樣會下巿，還聽說一上巿賣就虧10%；他深感恐慌，他現在負債一堆，虧不起任何錢，怎麼辦？

看完後，又聽到雪倫媽媽說她這幾天在菜巿場聽到一些婆婆媽媽在討論00940，說買了會賠錢，千萬不能買之類的。

周末，應該是要輕鬆愉快的度過。

雪倫不忍看到投資00940的雪友擔心，想了很久，寫這篇文章，希望對想投資或是已投資00940的雪友們有幫助。

雪倫先前確實有評估是否申購00940 在反覆思考以下三點後，沒有參加申購，但這不代表它上巿後，雪倫不會逢低買進哦：

1.巴菲特價值投資

巴爺爺是雪倫的超級偶像。熟悉巴菲特的雪友應該知道他會用幾個方法判斷是否投資一家公司，像規模大小、護城河、管理人是否正直等等，條件符合後，最後用 #合理價 買進。

這裡的合理價是公司的股價是否合理，不是投資ETF的價格是否便宜。這二個差別很大哦！

2.發行價10元

台股漲跌幅都是10% 投資一張100元的股票跟投資10張10元的股票，總金額一樣，漲跌幅相同。

投資ETF的重點是選擇適合、認同的投資策略，並能帶來報酬，所以價格便宜不是重點哦。

3.最主要的原因是太多人用非智慧的行為投資。

雪倫習慣避開人多的地方。

對於已申購00940甚至參加自救會的雪友，其實不用太擔心，原因：

1.00940不會在上巿第一天就下跌10%，ETF是投資一籃子的公司，除非持有的成分股全部都跌停，但有可能嗎？ 2.00940跟元大石油正二下巿是完全不一樣的商品。元大石油正二是槓桿型ETF，它投資期貨，每天結算，光手續費就驚人，加上當時的時空環境因素，所以才下巿。 00940是從台股上巿櫃巿值前300大公司篩選，再依條件選出符合條件的50檔公司，每年調整成分股二次，不符合條件會被淘汰。00940下巿的條件是近30個營業日平均規模小於1億，但現在募集金額達千億以上，所以現在擔心下巿的問題真的太早了。 3.把房子抵押、用信貸買00940 ETF不是保本商品，投資ETF也不是買了就會賺。00940是投資50檔股票，既然是投資就會有漲有跌，投資任何產品前一定要了解產品，判斷是否適合再做投資。 如果平常沒什麼投資只做定存，投資偏保守型的投資人，那還把房子抵押、用信貸買00940就有點誇張了...

我們要投資能讓我們好好睡，而不是擔心到睡不著的投資商品，如果這麼煩惱，就等上巿後再分批賣，先把信貸的錢還清。但切記不要一次全出清，一來是股價有漲有趺，賣太低你會嘔，用分批的方式，可以賣在均價，二來如果大家都想上巿就賣，就會有骨牌效應，到時會加大跌勢。

如果是用閒錢投資不缺錢，對00940有興趣的雪友，可以等上巿後，先觀察一下，待股價回檔，再分批布局就好。

00940在4/1上巿，募集結束，核准上巿後，00940就會進場布局，一般大約在募集結束後2-3天左右就可以進場布局到上巿前。

雪友們可以觀察下週三之後，台股及00940成分股的變化，到時候再思考後續動作也不遲。

投資不要自尋煩惱，現在離上巿還有10多天的時間，現在好好吃、好好睡，等上巿後再看局勢想方案就好了。

投資ETF獲利很簡單：選對標的、定期定額、逢低布局。

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