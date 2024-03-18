00939跟00940「抬轎說」好像煞有其事！ 女子：這檔ETF在布局了成分股有都在漲？

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

上週五美國股市投資人多在觀望FOMC會議，釋放明確的市場資訊，四大指數全面下跌，道瓊-0.49%、標普-0.65%、納斯達克指數 -0.96%、費城半導體指數-0.54%；台積電ADR-1.89%。

在重要指標資訊更明確之前，女子覺得美股大概波動還是會比較大的，尤其投資人目前從陸續公布的數據來看，跟Powell先前在國會演說後，與6月降息的期待仍有所落差。

台股市場

除了重要的權值股值得觀察之外，上週台股ETF幾乎盤據所有新聞版面，從社群的風向來看，除了00940的銷售熱潮之外，滿多話題看起來是投信業者創造的，例如00940自救會社團，以及社團內的各項留言再帶回媒體。

女子覺得討論度高是好的，不過很多消息大家可以看看就好，像是「出家人解定存去買」這種消息，大概都是未經求證的輿論，大家應該還是要回到商品本質跟考慮自己的適合度。

例如上週的「抬轎說」從00939的掛牌上市日往前推算，市場焦點在00940時，其實00939已經在布局了，不過00939的成分股真的都在漲？那些部份重疊的個股真的被抬轎了嗎？市場資金來源很多，台灣現在的市況是資金從股市、房市到處去，看到有利可圖的標的就會去，這也是很正常的現象

不要說解定存或儲蓄險了，在股市受傷的人多著，宣讀再多「投資一定有風險」等標語，大家仍然願意承擔風險將儲蓄險解約去買新的標的，背後的原因、台灣金融商品的推陳出新，被形容成「亂象」女子覺得是比較奇特的。

尤其國內最大保險公司所屬的金控總經理也出來發聲，女子倒是滿好奇有多少資金是從儲蓄險流出來的，導致連保險公司都擔心了。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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