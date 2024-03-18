00940定價10元沒比較便宜但有這好處！專家提「四誤解」：申購先買先贏這邏輯只對一半

00940申購之亂之我見

本週財經上最熱門的話題不外是00940ETF申購的事件了，據說這短短一週下來，申購金額破紀錄，達到千億元之譜，很可能一上市就躋身為前幾大股票型ETF之列。

在新聞或自媒體上也可以看到有一些令人匪夷所思的情況，比如券商大排長龍，許多人捧著現金、解約定存、房貸增貸、股票質押、申請信貸，就是要把錢盡量掏出來，為的就是要趕快在上市前買進00940這支ETF，幾個券商分行因為不堪負荷，宣佈停止申購，然後有一些買不到的人，在現場鬧，足見這個熱潮真的也太熱了吧！

其實，ETF在我們臺灣已經很久了，第一支ETF為0050，到現在已經滿20年了，後來陸續推出愈來愈多的不同類型ETF，能滿足許多不同屬性投資人的需求，這其實是好事，以前臺灣也有過一陣基金熱，而ETF也是基金的一種型式，只是它是追蹤指數，經理人做的事只是按照指數買賣成份股，不太有自由意志。不像一般共同基金是經理人主動選股操盤，相比之下，少了人為的操作的個人好惡，能減少風險，而且降低了內扣費用，並且隨時可以像買賣股票般，在集中市場或櫃臺市場買賣，更為方便，對於投資人來說，是有好處的。

其實，我很樂見ETF的發展篷勃，因為，它既能減少個人選股不慎的風險，萬一重壓一檔股票而大虧，是很嚴重的，而ETF是持有一籃子的股票，這些成份股是不可能齊漲齊跌，對於資產的波動能有效的縮小，而長期持有更能隨著市場趨勢向上，享受資本利得。

不過，有些人對ETF有錯誤的期待或認知，從這次現象中，我觀察到以下誤解:

一、ETF定價愈低，買得愈便宜，愈划算？

比如00940定價為10元，比大多數ETF的15元，以及少數的20元、30元、40元等要低很多，因此很便宜。這點要請大家注意，定價不會影響總價值。

比如你拿100萬元來買10元的ETF，可以買100張，但100元的ETF，只能買10張，但是價值同樣是100萬元，如果要說定價10元的好處，那就是帳面上看起來的「張數或股數」比較多，心理上感覺比較「富足」感吧。

另外，假如你要定期定額的話，就會免不了買到零股，10元的好處是，因為1股為10元，可以在定期定額時，比買100元的ETF更接近你定額的錢，因為在接近定額的錢時（例如定額1000元），10元左右的ETF你可以買到991元，但100元左右的ETF你只能買到901元，因為券商不會讓你買到超過你設定的定額的錢。

其實月配息、季配息、年配息都一樣，都是投信將成份股前一年的股息發出來，是要一次發，分四次發，或是分成十二次發而已。

而且，月配息要特別注意匯費的成本，每月匯費10元，一年就120元，不要覺得這是小錢，當我們張數不夠多的時候，這120元很可能吃掉我們的獲利，當然，如果你願意去ETF的保管銀行開戶，是可以省這筆匯費的，但是將來ETF若是換保管銀行呢？再開一次銀行帳戶嗎？唉呀，買個ETF搞到這樣大可不必。

另外，月配息不代表每個月都領得到，投信通常不會做這個保證，之前也有過季配息某些季不發配息的，因為成份股若發的股息不多，投信也會去調整，不見得每個月都一定會給息。而且我們從另一個角度想想，投信將你的ETF成份股發的12000元的股息，一次發給你比較好，還是先存在投信那邊，分12次，每次給你1000元比較好呢？我將12000元先拿到就可以先投入，早點享受複利，這不是應該更划算嗎？

三、殖利率6%、8%好香，比定存好多了！

不要忘了，定存跟股票的利息是不一樣的。舉例來說，假如我把100萬元放在銀行存定存，一年後，我得到1萬元的利息，而我存的定存還是100萬元在銀行。但是，股票（或ETF）卻不是這樣，我把100萬元投入股票，一年後給我6萬元利息，那麼給我利息的當天，我的股票價值只剩94萬元，我得到的利息，會從我的股票的股價裡扣掉。

什麼？那不就是左手換右手嗎？先不要急，如果我們的標的，未來發展性良好，股價能上漲到能夠填息，即從94萬漲到100萬元，那麼，發給我們的6萬元，才會真的是賺到的。

所以，這裡就很有趣了，股市沒有穩賺的，選擇買股票，要承擔的風險就是波動，波動不會只有向上，也會向下的。不要以為存定存的人都是傻子，因為在這例子裡，真正能保本的就是定存，股票或ETF可以給利息，但能不能保住本金，就要看市場趨勢了，買到趨勢向下的個股或市場，給再多利息，但本金卻愈縮愈小，那還是虧錢，不如定存穩定的。如果你沒辦法承擔波動，或認為00940就是穩賺不賠的，永遠有高股息可以領，又能保本，那勸你還是不要跟風買比較好。

四、上市再買會買貴，現在申購時先買先贏！

錯！世事沒有絕對的。我們來分析一下，00940的成份股有哪些，是不是市場上早已經很多人知道了，現在投信拿到了00940ETF的1000億元的申購金，那麼一上市那天，投信就要履行承諾，依照指數來買成份股，所以就需要到市場上買「真實的股票」了，那麼總有些聰明的投資人，知道上市後這些成份股一定有投信來買，他們可能早就好整以暇的在早早之前就先買起來等了，反正又不缺買家，到時是不是有可能因此倒貨給投信去承接呢？這是顯而易見的事，那麼投信是不是就可能買在最高點呢？

注意，投信買跟我們買是一樣的，別忘了，我們買00940其實就是買這一籃子成份股，投信買貴，不就是我們買貴？所以若是「先知」們倒貨的力道大於「00940」的買盤，那麼股價跌破發行價10元是可以預期的。當然，世事沒有絕對，也有可能是相反，那這樣就反過來會漲高，加上如果有不理性的追捧，也有可能溢價，相反的，也有可能折價，不可預期的因素太多了，所以，「申購時先買先贏」這個邏輯本身就不對，很可能事實上只對了一半。

一、定期定期

不必急著在申購時買，也不必搶在上市後就立刻買進，而是訂定一個計畫，規畫自己每個月能投入多少錢，用定期定額方式買進，也不用擔心買貴，因為，如果你真的是要長期持有，那麼對於十年後往回頭看，現在都不會是高點，不要想要一次買齊，不要學別人去解約定存、質押股票、房貸增貸、信貸那樣，一次all in 下去，讓自己沒有備用金可以迴旋，那是很危險的。

試想，假如現在是未來一年內的高點而你現在卻一次投入？但你未來一年內有可能有資金要利用，可能需要賣股求現，那不是要賠錢賣股呢？

二、不定期不定額

這個有兩種方式，一種是有多少錢投入多少錢，為了避免錢放太多在身上會作怪，那就有多少投多少，眼不見為淨。

另一種是，先把錢留著，不要投太多，如果你會一點點技術分析的話，如看KD值、布林通道、乖離率…等，都可以，趁著這些指標顯示在低點時買進，可以將均價壓在一定程度的較低位階，不致於買太貴，將來若有急需用錢需賣出的話，也比較不會因賠錢賣而不甘心。

三、逐步裁撤掉沒必要的個股，專心在ETF，但不必躁進。

說真的，我覺得有些個股真的沒有必要買，尤其是我們若是真的沒有足夠的信心能分析產業趨勢，那麼還不如專心存ETF即可，現在大多的ETF都不會有流動性的問題了，而且又比個股波動小很多，可以的話，逐步賣掉那些我們無法照顧的個股，將錢轉進ETF裡，不用一次到位，可以分批進行，存股最不需要的就是什麼都要一次到位，沒有什麼壯士斷腕這種事，若要裁掉個股也是逐步進行是最安全最穩健的，投資是長期的競賽，而且是跟自己的競賽，關別人何事？

希望大家投資愉快，00940是好標的，其實現在其他很多ETF也都是好標的，我樂見投資人能夠長期投資在好標的上，而不是整天在股票市場上廝殺，讓自己心情受市場波動而影響，歷史證明，股市長期是向上的，留在場內愈久的人，通常才會是贏家。

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