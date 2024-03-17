00919還能買嗎…若破30元殖利率也還有7%！ 兩方法：除息後進場也可以

在瑞奇媽的私訊裡，時不時就有寶寶問：「瑞奇媽，00919漲翻天，還能買嗎？」

瑞奇媽無法幫你決定買不買，但瑞奇媽剛好1/3和3/1的貼文都有提到00919，讓我們一起回顧這些時間點的歷史收盤股價

1/3 22.06 3/1 24.25 最後再加一個3/12收盤價26.38

從一月就問瑞奇媽能不能買的寶寶我不知道他最後有沒有進場？

不如來比一比瑞奇媽的三隻寶貝高股息

第一季的股息都公佈了，剛好可以比較一下年化預估配息率

00878：7.18% 00713：6.56% 00919：9.25%

00919已經來到股價新高點了，但預估的配息率仍高達9%，你說到底能不能再買呢？

預估00919今年的配息率

瑞奇媽分別預估了兩種不同的股息組合，算完了以後才發現，就算股價過30，仍有7%～8%的殖利率啊！

且6～8月是除息旺季，可分配收益會再進帳；00919扛得起高股息的招牌！

「持續買進」或許是個好方法

遲遲找不到買點的寶寶們，或許可以考慮定期定額或是定期不定額，重點是要先入場再說！

總想著要等跌了再買，但卻只能看著它一路攀升不敢入場，錯過了配息和股價成長的機會。

除息後買進也可以

若看了前面的表格仍有顧慮的寶寶，除息後再買或許也是一個好買點

但瑞奇媽自己做完表格，都覺得8%～9%的年化配息率真的太優秀，重點是股價、股息一次滿足我。

但寶寶們還是要審慎評估再投入，不要貿然歐印喔！

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