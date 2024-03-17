00919還能買嗎…若破30元殖利率也還有7%！ 兩方法：除息後進場也可以
在瑞奇媽的私訊裡，時不時就有寶寶問：「瑞奇媽，00919漲翻天，還能買嗎？」
瑞奇媽無法幫你決定買不買，但瑞奇媽剛好1/3和3/1的貼文都有提到00919，讓我們一起回顧這些時間點的歷史收盤股價
1/3 22.06
3/1 24.25
最後再加一個3/12收盤價26.38
從一月就問瑞奇媽能不能買的寶寶我不知道他最後有沒有進場？
不如來比一比瑞奇媽的三隻寶貝高股息
第一季的股息都公佈了，剛好可以比較一下年化預估配息率
00878：7.18%
00713：6.56%
00919：9.25%
00919已經來到股價新高點了，但預估的配息率仍高達9%，你說到底能不能再買呢？
預估00919今年的配息率
瑞奇媽分別預估了兩種不同的股息組合，算完了以後才發現，就算股價過30，仍有7%～8%的殖利率啊！
且6～8月是除息旺季，可分配收益會再進帳；00919扛得起高股息的招牌！
「持續買進」或許是個好方法
遲遲找不到買點的寶寶們，或許可以考慮定期定額或是定期不定額，重點是要先入場再說！
總想著要等跌了再買，但卻只能看著它一路攀升不敢入場，錯過了配息和股價成長的機會。
除息後買進也可以
若看了前面的表格仍有顧慮的寶寶，除息後再買或許也是一個好買點
但瑞奇媽自己做完表格，都覺得8%～9%的年化配息率真的太優秀，重點是股價、股息一次滿足我。
但寶寶們還是要審慎評估再投入，不要貿然歐印喔！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言