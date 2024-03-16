00940ETF 募資破2千億

股市行情熱絡，帶旺ＥＴＦ（指數型股票基金）成立規模，本周一開放募集的元大台灣價值高息ＥＴＦ（○○九四○），更在台灣引起一陣旋風；○○九四○已於周五截止申購收件，市場通路消息指出，元大投信和十八個代銷公司過去五天受理申購結果顯示，○○九四○總募資金額上看兩千億元。

去年底開始，ＥＴＦ成立規模的歷史最高紀錄接連被刷新，去年十一月成立的群益ＥＳＧ投等債二十+（○○九三七Ｂ）規模達一百五十三億元、今年三月六日成立的中信上游半導體（○○九四一）規模一百七十五億元、三月八日成立的統一台灣高息動能（○○九三九）更達規模五百三十一億元。

在○○九四○尚未開募前，○○九三九募集成績驚人，是巨量級存在，因為在此之前沒有一檔ＥＴＦ成立規模超過兩百億元，沒想到，○○九四○開募第一天就傳出申購量已超越○○九三九規模。

○○九四○掛牌日為四月一日，即四月一日以後投資人透過交易所，可自由交易，這次已申購到○○九四○的投資人當天就可買賣，掛牌參考價是前一日收盤淨值，首次配息日訂在八月初。

對於市場上的ＥＴＦ愈來愈多，同時多數ＥＴＦ的成分股都相當近似，不僅使得集中度愈來愈高，曾任政大商學院副院長，現為政大商學院特聘教授周冠男就直言，現在已經不是「狗搖尾巴」，而是「尾巴搖狗」。

一般都認為是「狗搖尾巴」，「但尾巴太大了，反而變成尾巴在搖狗！」周冠男這麼比喻，在ＥＴＦ和上市櫃公司股價的影響上，就好比上述的「狗和尾巴」，以前是由上市櫃公司的股價表現，來決定ＥＴＦ的整體價格，但現在由於ＥＴＦ太多、眾多ＥＴＦ投資成分股雷同，也因而使投資標的集中度太高，以至於反過來「尾巴搖狗」。

周冠男進而指出，由於ＥＴＦ成分股大概每季或每半年換一次，尤其是高股息ＥＴＦ，倘若成分股配息率降低，就會被淘汰，屆時倘若好幾檔ＥＴＦ同時換股，可想而知上市櫃公司會承擔多大壓力，此外，更可能會因為這種「團進團出」問題，出現股價和上市公司實際價值脫鉤，反而會傷害到真實市場機制。