收到00878收益分配通知書…股息快入帳了！ 專家：「這幾項」補充保費是獨立計算

收到00878這次的收益分配通知書，就代表股息快到囉！

下午收到國泰投信00878的收益分配通知囉！

如之前的試算，但補充保費大概因為四捨五入的差異孫太多算了一元，因此實領是396,206元（孫太當初估是396,205元）。下下周一領紅包！

另外，54C、5A和5B的補充保費是分別計算單獨有無超過20,000，而不是合併計算喔（因為看到很多文章的計算方式其實都錯誤了！特別提醒）

晚點群益投信應該會公告00919這次的收益分配組成，等資訊出來後孫太整理後再跟大家分享！

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