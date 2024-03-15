解定存、壓房產為搶00940！瘋買ETF之亂 專家擔心忽略隱憂

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DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
最近台股多檔高股息ETF募資，其中最夯的是00940，有親民、無痛入手價格、運用巴菲特的價值投資法等賣點，吸引投資人湧入申購。示意圖／ingimage
最近台股多檔高股息ETF募資，其中最夯的是00940，有親民、無痛入手價格、運用巴菲特的價值投資法等賣點，吸引投資人湧入申購。示意圖／ingimage

文／吳宜臻

最近台股多檔高股息ETF募資，其中最夯的是00940，有親民無痛入手價格、運用巴菲特的價值投資法等賣點，吸引投資人湧入申購，網路上還傳出有股民解除百萬定存拿房子抵押等情形搶購，甚至導致券商系統大當機。資金大量湧入後，玉山證券台新證券已宣布停止申購，央行總裁楊金龍今（14）日也罕見表示，當投資出現一窩蜂的狀況時，要小心「羊群效應」，提醒投資人得更加謹慎，《房產溫度計》也觀察近一週「ETF」的熱門關鍵字，揭曉大家都在討論些什麼。

有網友也表達了對00940未來發展的擔憂，「他是目前資金最集中的地方，會發生什麼事情誰也不曉得，戒慎恐懼，越想不越不對勁」、「大概每天鎖，鎖到15元才會開吧，我猜」、「00940又不保本，都不怕高點套牢嗎」、「大家一起來抬轎」。

前外資證劵副總、小朋友學投資創辦人不魯談到，很多網友認為「10元很便宜啊」，「歐印放著等財富自由」之類的發言，顯示很多投資人在購買金融商品前，都沒有充分理解購買的商品。他也談到ETF在募資完成後，才會在市場上開始買入ETF成分標的，很多在2024年已上漲20％至40%不等，在台股2萬點的熱潮瘋搶ETF之際，不魯提醒要留意賺了股息配了價差的風險。

元大投信闢謠！金管會3面向監控市場

00940募資規模傳出破千億台幣，元大投信13日針對市場猜測數字發出聲明，00940經證交所正式核准成立之前，市場流傳的銷售數字都不是官方數據，未來將依照相關法令規定於官網公布基金淨值。這檔ETF並無募集額度上限，投資者在募集階段可向各銷售機構申購，或等到4月1日預期掛牌日之後再進行買入。

金管會日前為保障投資人權益，也針對產品結構資訊揭露流動性提供三個面向進行監控，包含強化客製化指數審查及ETF產品審查、加強ETF配息來自收益平準金之資訊揭露等多項措施，盼促進資產管理市場正向發展。

00940到底有多夯？還沒正式上市，已有「00940自救會」社團成立，成員人數超過6,000人，形成一個特殊情況。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一週（2024/03/07~2024/03/13）討論「ETF」，網友在探討月配息、高股息、成分股、配息率、規模、申購、募集、00919等關鍵字，網友表示「這陣子高股息有夠熱門」、「我已經手持三十幾張919等著940的資金近來幫抬了」、「919跟940兩者成分股檔數權重不同，久了應該拉開差距。誰好就不一定」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月07日至2024年03月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『ETF』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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