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噴高股息「韭菜型ETF」是接不到業配？ 指數投資達人：2017年就被找過全數拒絕
你要這樣以為就這樣以為吧...事實上早在2017年左右，剛好台灣開始要主打ETF的時候，就有業者找上我了，比什麼奇怪達人之類還要早（那個時期他們還在嘲諷ETF是懶惰不用功的人在投資的東西）。
但那些業配我通通拒絕了...原因我就是：不推薦韭菜型ETF
所以我很傻很呆對吧？我錯過很多業配機會，少賺超多錢的。
就如同某位大濕說的我不接別人也會接阿，大不了我會捐款。
可惜我辦不到，我知道低薪社會大家的錢都很難賺，我寧願被笑吃軟飯靠老婆也不願意賺這種錢！
所以這個邀約，我自然會拒絕。
如果我連這種都接了，竹軒也不是竹軒了。
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