00919原本0.61已誇張…玩加碼0.05太兇殘了！存股哥：顯然根本在保留實力

原本配息0.61已經很誇張了，今（15）天加碼0.05，根本就是太兇殘了，單季現價殖利率仍高達2.5%，顯然在今天之前00919根本就在保留實力，準備玩加碼這招XD

只論配息的話00919目前真的沒有對手，別人單季2%已經很扯，00919直接拉到2.5%給你看，而且它是很穩定的每季2.5%，無論股價多高都是給你單季2.5%，大暴配沒什麼了不起，每季都大暴配那真的非常了不起。

幸好我在24塊那附近一次買了39張，目前帳面大概7%左右未實現8萬多塊，當時的高點現在才過了2-3個禮拜，已經變成大家想加碼的低點。

當時24塊有人問可不可以買，25也有人問、今天還是有人問，我只能說千金難買早知道，早知道為啥你不早點買，以下留言開放20-25塊問過我的人簽到。

00919下個月股息我領$25740，00713我領$8800，00929預估領$2470，總計約3.7萬，股息都快比我的本薪還多了，做一份工領兩份薪水個概念，這就是存股的威力。

最後別再問我還能不能買惹，因為我也無法對你的損益負責，只能說持續買進、股息再投入，一直都是最佳策略唷。

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