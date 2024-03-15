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「記者連環CALL問我00940」！ 不敗教主：ETF非金鋼不壞大盤回檔照樣下跌
早上被3個記者連環CALL，問的問題也都差不多。
我的講法也差不多，ETF不是金鋼不壞，當大盤回檔時一樣會下跌的。
大盤高點千萬不要借錢長期投資，而且領股利並非穩賺不賠。
理論上，你一年可以賺40萬利差，但是要填息才會有賺啊！
如果大盤從2萬點下來，假設股價跌個10%就好，你借款800馬上就損失80萬，要領2年股利才能夠彌補損失喔，你抱得住嗎？
萬一跌20%怎麼辦，要領4年股利才能彌補喔，萬一這4年期間股利變少怎麼辦？你抱得住？
歷史高點借錢買股票，不是聰明的做法：股利不是穩賺，一旦下跌你會被利息追著跑，還要煩惱跌價損失，心理壓力會很大；聰明的作法是耐心等，等它跌10%、20%再進場。
特別是借錢投資，千萬要注意風險，當你覺得穩賺不賠時，就是最大的風險。
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