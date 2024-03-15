00941淨值是14.97元…買氣熱已「溢價」！ 女子：爸媽也申購00940我覺得不錯

上班前碎碎念系列

最近陸續募集及要掛牌的ETF包括今天掛牌的中信上游半導體（00941）、3/20掛牌的統一台灣高息動能（00939），以及被戲稱00940之亂、今天募集最後一日的00940。

首先女子先幫大家看一下今天掛牌的00941，根據中信投信官網公告，目前ETF淨值是14.97，規模174億，投資的成分股也已經完全揭露，由於00941是投資海外股票的ETF，所以是有額度上限的（通常是195或200億台幣），也就是說今天如果買氣不錯很可能造成溢價風險，這點女子要特別提醒大家。同時也因為所有成分股都公佈了，大家也可以看看網站上面公布的成分股好好研究一下。

另外是先前創下台股ETF募集紀錄的統一台灣高息動能（00939），由於3/20要掛牌，所以幾乎是募集結束後，經理人就要立刻將資金投入股市佈局，也有不少人開始關注統一投信00939的淨值，截至到3/14，00939的淨值是14.98。不過可能因為還沒有掛牌的關係，所以目前女子是沒有在網站上看到完整的成分股。（如果有朋友看到歡迎提供給女子參考）

最後談談今天最後一天募集的元大台灣價值高息（00940），有媒體稱之為「00940之亂」大概主要是傳出有人解定存、要買的人太多、銷售機構吃不消紛紛宣布暫停受理等。除了確實看到如玉山證券、台新證券、兆豐證券、群益金鼎證券等陸續公告外，其他消息大概都是Dcard、PTT上的「傳言」，由於是流量密碼，查證大概就先略過報導再說，不過女子的角度來說，不管是00939或00940，都是「存股型」的ETF，如果沒有申購到要在掛牌後交易，也都是OK的，甚至股價下跌，也可以設定心裡面的目標，例如相較成本價下跌5%、10%時，甚至可以考慮加碼去攤平成本，這樣每次領息的殖利率還可以比原本申購的價格更高。

就如同00878一樣，當初掛牌時也曾經跌破發行價15元，而00939、00940又是「更進化」的高股息ETF，所以女子昨天說爸媽自己也都主動跑去買了，我其實反倒覺得也是不錯，畢竟相比起很多費用率高、配本金的境外基金，或直接投資海外債券，投資一籃子股票的ETF更容易跟爸媽解釋投資的內容是什麼，也更能夠讓家人知道風險在哪裡，這點是很重要的。

因為先前家人在某銀行理專推薦下，買了海外債跟境外基金，結果某次回家女子看到對帳單差點暈倒，境外基金的淨值都跌到7元了，海外債更是持有了4年多含息報酬率是「負30多%」，女子問家人：「知道投資的東西是什麼嗎？」爸媽說：「不知道，反正理專推薦的就買了」，真的是氣到差點沒有直接拎著爸媽衝去銀行找理專理論。

最後還是回到昨天美國金融市場

昨天美國公佈PPI（生產物價指數）年增1.6%超乎預期、請領失業金人數低於預期導致投資人下修Fed降息預期，認為6月降息時程可能會再次延後，導致美債殖利率跟美元都走升。

其中PPI對股市的影響更為直接，因為直接關係到生產商的成本。一般來說，當PPI上漲時，生產商的成本會增加，如果生產商無法有效轉嫁這些成本，恐會導致利潤減少甚至虧損，進而就會影響到股市的表現。

因此昨天美股主要指數都呈下跌，道瓊-0.35%、標普-0.29%、納斯達克指數-0.30%、費城半導體指數-1.75%；台積電ADR-1.77%。

今天台股一樣值得關注的指標在科技類股的表現，是不是會受美國股市牽動影響；不過債券ETF的部分，如果還想要進場的投資人，今天也可以多加留意。

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