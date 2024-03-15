00919上調配息金額多0.05元…吸金力超驚人！ 她：能跟00940上話題擂台的就它了

00919吸金力驚人

這幾天能跟00940一起上熱門話題擂台的應該只有00919了吧？

00919這次配息公告很有誠意，給投資人超乎預期的0.66元，原先期待0.61元，還多給0.05元。這是故事裡才有的要五毛給六毛的情節吧...

這麼懂投資人的需求，難怪話題不斷，吸金度不滅，由於近期規模大增，所以這次在配息上用了80%平準金（若規模大增，可動用一定比例平準金）。

剛看公告的二月定期定額排行榜，00919在定期定額人數成長最多，相較上個月增加一萬人左右，只能說10%魅力無法擋啊！

這次定期定額人數相較上個月減少較多的是0050，大約少2700人。

等00939、00940掛牌成立後，再來看看排行榜的變化。

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