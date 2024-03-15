00919上調配息金額多0.05元…吸金力超驚人！ 她：能跟00940上話題擂台的就它了
00919吸金力驚人
這幾天能跟00940一起上熱門話題擂台的應該只有00919了吧？
00919這次配息公告很有誠意，給投資人超乎預期的0.66元，原先期待0.61元，還多給0.05元。這是故事裡才有的要五毛給六毛的情節吧...
這麼懂投資人的需求，難怪話題不斷，吸金度不滅，由於近期規模大增，所以這次在配息上用了80%平準金（若規模大增，可動用一定比例平準金）。
剛看公告的二月定期定額排行榜，00919在定期定額人數成長最多，相較上個月增加一萬人左右，只能說10%魅力無法擋啊！
這次定期定額人數相較上個月減少較多的是0050，大約少2700人。
等00939、00940掛牌成立後，再來看看排行榜的變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言