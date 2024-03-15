00940=巴菲特投資理念…他疑廣告誤導？ 網曝「台灣價值」4字是賣爆關鍵

高股息ETF正夯，尤其是募集中的00940引發大批搶購潮，PTT網友發現，元大投信以股神巴菲特作為廣告指出，巴菲特奉行「價值投資」，以低價買到高品質的商品。但巴菲特早已放棄這種做法，而是改以「合理的價格買進一流的公司」，網友質疑廣告不實。其他人也笑稱，「00940會賣爆是因為台灣價值」。

00940引發熱烈申購潮，繼玉山證券13日因申購量能過於龐大，公告停止申購後；台新證券14日公告因00940申購量能龐大，申購作業收件至14日為止，又一家券商提早結束00940申購作業。至於元大證及富邦證則是公告因申購量能大，新開戶者無法保證能在期限前完成申購。

一名網友在PTT發文表示，元大投信以巴菲特作為廣告宣傳高股息ETF，廣告指出，巴菲特終生奉行的投資法則為「價值投資」，巴菲特曾說，「無論我們是在講襪子（socks）或是股票（stocks），我都喜歡用低價買到高品質的商品。

該網友表示，事實上巴菲特早已放棄這種做法，巴菲特在2024年的股東信中弔念波克夏前副董事長查理・蒙格，巴菲特提及，蒙格在1965年建議他，「別再買類似波克夏這種公司了，但現在你控制了波克夏，就把以公平價格購買的優秀企業加入波克夏，放棄用美妙價格收購公允的企業」。

也就是說，要以公平價格購買優秀的企業加入波克夏，放棄「價值投資」，這只有對小規模投資才有效。該網友質疑廣告不實，他表示，廣告斷章取義，恐怕有誤導消費者的嫌疑。

其他人則留言「沒問題啊，這廣告的客群又不是有錢以後的巴菲特」、「00940的賣點是台灣價值」、「合理的價格跟低價不衝突」、「小規模散戶衝啊」、「不重要，看到巴菲特買就對了」、「巴菲特沒在投資啥高股息啦，用價值投資的噱頭套在高股息ETF上本身就很有問題」、「本來就是斷章取義阿，不然怎收割」、「關鍵字不是巴菲特，是台灣價值」。

還有人留言「為何高股息不能結合老巴的價值投資？有衝突嗎」、「合理的價格如果更便宜你還不買爆嗎」、「這是適合台灣價值的巴菲特選股法」、「因為價值投資說白點就是找低價潛力股，高股息的投資標的是投資已經發展成熟的公司，兩者是相衝突的」、「沒差，反正已經賣翻」。