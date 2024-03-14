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震撼股民！全台瘋搶00940 他回憶25年前慘劇：今日業績將是明日業障

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近日表現火燙準備叩關2萬點大關，ETF相關題材也是許多股民關注的重點，其中元大台灣價值高息（00940）發行價1股僅10元，申購階段就引發股民瘋搶，造成不只一家券商緊急宣布停止受理申購。「財經早知道」主持人羅際夫驚呼「瘋了！瘋了！瘋了！」，坦言00940募集金額人生首見，但他回想25年前的怡富大歐洲慘劇，嘆道「今日的業績將是明日的業障」。

00940僅在申購階段就造成全民瘋搶，繼玉山證券、台新證券因00940申購量能龐大，暫停申購作業，元大證及富邦證則公告因申購量能大，新開戶者無法保證能在期限前完成申購。00940的瘋搶亂象讓各家券商紛紛喊卡申購作業，造成00940還未上市即有自救會社團成立，僅創立1天就有逾2,000人加入。

對於00940亂象，羅際夫在臉書發文驚呼「瘋了！瘋了！瘋了！」，他表示過去30年來並非沒有見過基金募集盛況，但像00940吸金超過千億的光景，可說是人生首見。

全民瘋00940的現象，讓羅回想起25年前的「怡富大歐洲基金」，他回憶當年投信公司員工接申購單接到手軟，被迫連夜加班處理，甚至連當時的董事長都親自到櫃檯幫忙，200億額度瞬間完售。不料，該基金進場後就遭逢全球金融風暴，基金淨值下滑導致投資人慘賠，這起慘劇也讓羅際夫想起金融界的一句玩笑話，「今日的業績將是明日的業障」。

至於能否跟風入場申購00940？羅際夫表示基金沒有好壞，只有「了不了解，適不適合，還有進場時間的問題」，他認為全球股市的狂歡派對應可再持續一陣子，申購00940後的賺錢機會不低。

談到股市何時走下坡？羅際夫坦言自己不是神，無法對這類事情掛保證，不過他分享近日正在拜讀的《金融史危機》一書，書中提到人們總是認為「This time it’s different（這次有所不同）」，但羅際夫直言看完此書的心得，歷史總是告誡眾人「Every time it’s the same（每次都是一樣）」。

00940元大臺灣價值高息 ETF 台股

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