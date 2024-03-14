快訊

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

福原愛、江宏傑官司有大進展！雙方明天東京召開記者會 搶人大戰盼解決有望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股。 資料照片
台股。 資料照片

羊群效應

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起搶購熱潮，中央銀行總裁楊金龍表示ETF其實仍有風險，還是會上下波動，現在情況有點像金融市場常講的「羊群效應」，大家一窩蜂，就像一群羊跳下去

編輯推薦

金管會也提醒，ETF投資標的主要為指數成分股，未來成分股漲跌亦會影響ETF淨值走勢以及投資人的未來報酬，投資前應先了解ETF背後組成，多方考量再決定是否進場。

各方觀察到的狀況都差不多，該提醒的也都說了，投資有賺有賠，希望參與者能夠充分理解投資工具、成分股組成與潛在風險，不要錯把ETF當作固定配息保本的投資商品。

另外也希望這群投資人，特別是年輕且首次進入股市的參與者，如果之後真的遭遇挫折，發現結果遠不如自己預期，也千萬不要去埋怨股市或抱持恐懼，因為這一關大家都經歷過，能否成功跨越障礙，理解到自己的決策責任與成長空間，進而開始理解市場規則並提升個人能力，這個關鍵點將大大影響自己未來的投資風格與成就，希望大家都能有個「好的開始」以及「更好的未來」

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

日月光（3711）即將崛起中…半導體復甦加上台股創新高？ 專家：今年有機會配發至少3.48元

買00940長期投資還是「可以的」！ 但這6大風險該顧慮：成敗皆長榮？

為何金管會出手要降溫00940？ 她曝「真相」：快笑瘋一個ETF造成了流動性風險

他估00940將有拋售潮「股價只有10多元」 僅1類人能獲利了結

相關新聞

00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起搶購熱潮...

00940投入400萬月領28K多…用五年指數平均殖利率估算！ 她：布局其他檔月配ETF達成周周配

「00940元大台灣價值高息」於3/11-3/15開放募集，發行價每股10元，預計4/1掛牌上市！

00940能震撼市場非偶然…10元刷新ETF發行價！ 她分析各擁三項優缺點

00940刷新高息ETF的發行價，從最常見的15元，降到10元，馬上引發市場關注！它到底是怎樣的ETF呢？就來好好了解一下吧。

00940解定存也要申購…台股上2萬也莫名多了勇氣？ 專家：投資比長而非氣盛

看到00940之亂，許多人解定存，甚至抵押房子借理財型房貸來參加募資，這才發現原來銀行現在不缺客戶。

00939+00940 台股最夯密碼

台股近期最火熱的話題，就是統一台灣高息動能ETF(00939)及元大台灣價值高息ETF(00940)，預期將有近千億元資金流入，且市場皆知持股前十大，搭轎者不斷。

買00940長期投資還是「可以的」！ 但這6大風險該顧慮：成敗皆長榮？

台股ETF已成新國民運動，現在市場最熱的莫過於高股息的00940，據傳募集金額將要挑戰千億規模，市場投資人全都期盼這波大行情帶領大家走上資產增值的列車，根據證交所統計，至2月底止，台股開戶數較前一月增加64,261戶，持續攀升至1,262.3萬戶、再締歷史新猷，究竟這波ETF狂潮會燒到何時？00940值得投資人長期持有嗎？風險在哪？今天一次搞懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。