00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

羊群效應

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起搶購熱潮，中央銀行總裁楊金龍表示ETF其實仍有風險，還是會上下波動，現在情況有點像金融市場常講的「羊群效應」，大家一窩蜂，就像一群羊跳下去。

金管會也提醒，ETF投資標的主要為指數成分股，未來成分股漲跌亦會影響ETF淨值走勢以及投資人的未來報酬，投資前應先了解ETF背後組成，多方考量再決定是否進場。

各方觀察到的狀況都差不多，該提醒的也都說了，投資有賺有賠，希望參與者能夠充分理解投資工具、成分股組成與潛在風險，不要錯把ETF當作固定配息保本的投資商品。

另外也希望這群投資人，特別是年輕且首次進入股市的參與者，如果之後真的遭遇挫折，發現結果遠不如自己預期，也千萬不要去埋怨股市或抱持恐懼，因為這一關大家都經歷過，能否成功跨越障礙，理解到自己的決策責任與成長空間，進而開始理解市場規則並提升個人能力，這個關鍵點將大大影響自己未來的投資風格與成就，希望大家都能有個「好的開始」以及「更好的未來」。

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