00904「半導體」前30強全打包！ 他：台積電、聯發科在成份股裡佔48.52%

Hi 大家好，我是純純，今天來跟大家聊一檔 00904 新光臺灣半導體30。

此檔ETF追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」

以「半導體」為主軸，選市值前30大之個股列為成分股，號稱台版費半

我最愛的台籍員工台積電、聯發科也在成份股裡，佔48.52%，未來看好半導體的，可以考慮這檔ETF。

00904 選股邏輯

臺灣上市上櫃，產業分類屬「半導體」之個股，依市值排序，選前30大之個股，權重依股票自由流通市值加權作為計算標準，**個股權重不得超過30%、前5大成分股權重加總不得超過60%。

00904 成分股調整

每季審核：每年3 、6 、9 、12 月的第7個交易日為審核基準日。

00904 的機會與風險

機會

看好半導體未來發展的，可以考慮00904，一次投資臺灣市值前30名之半導體公司，包含IC設計、IC製造、IC封測龍頭公司。篩選邏輯簡單，單純以市值進行汰弱換強的動作。近6次配息100%填息，平均花費15.7天。

風險

投資聚焦半導體產業，須留意單一產業風險，半導體產業受景氣循環影響幅度高。

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