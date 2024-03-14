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00904半導體ETF…有台版費半之稱！ 他：害怕單壓就買一籃子個股分散風險

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣之光-半導體產業

大家知道台灣目前製造了超過一半用以推動當代人類生活的晶片嗎？而擁有最先進製程的晶片製造商就是我們的護國神山「台積電」，它是2023年世界排行第十大市值的公司呢！

想投資台灣半導體

半導體產業又分為上游、中游、下游，而不是單單只有台積電一家公司唷！如果想投資台灣半導體產業，有些人會直接買台積電，當然也沒問題，畢竟它是台灣最強的權值股。不過，大家要知道，它終究是個股，是一間公司，若是想投資「半導體產業」，或許也不足以代表全部半導體。因此，買入ETF一籃子半導體產業股，不失為一個好的投資方式呢！

00904 新光臺灣半導體30

這檔是台灣目前唯一採用 #純市值排行 的半導體ETF

篩選規則：

1.樣本為臺灣所有上市上櫃股票

2.並從中篩選屬於半導體產業分類之普通股

3.依發行市值排序，挑選前30大半導體個股

4.個股權重上限30% 且 前五大權重總和上限不得超過60%

成分股審核：每年4次 (3、6、9、12 月)

大市值的公司排名不容易變動，所以每一季成分調整時替換的檔數相當少，刪除納入的幾乎都是排名後段的低權重股，這會有利於降低00904的內扣成本，讓長線投資人獲得更多淨值的增長。

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00904新光臺灣半導體30 2330台積電 ETF 季配息 成分股

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